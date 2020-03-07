Тарасова назвала результаты российских фигуристов на ЮЧМ подарком к 8 Марта

Источник: РИА "Новости"

Соревновательная часть чемпионата мира завершилась в субботу. Сборная России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав восемь медалей (три золотые, две серебряные, три бронзовые).

«Поздравляю всех тренеров, спортсменов, федерацию фигурного катания с выдающимися успехами в юниорском спорте, — сказала Тарасова. — Они такие результаты подарили нам к 8 Марта. Во всех видах и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Можно было бы лучше, да, как говорится, некуда».

Единственной дисциплиной, где российской команде не удалось завоевать золото, стали танцы на льду. Российский дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали третьими.