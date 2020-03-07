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22:04 (мск), источник: ТАСС

Тарасова назвала результаты российских фигуристов на ЮЧМ подарком к 8 Марта

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по фигурному катанию удачным выступлением на юниорском чемпионате мира в Таллине сделала подарок к Международному женскому дню. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Татьяна Тарасова.

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Источник: РИА "Новости"

Соревновательная часть чемпионата мира завершилась в субботу. Сборная России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав восемь медалей (три золотые, две серебряные, три бронзовые).

«Поздравляю всех тренеров, спортсменов, федерацию фигурного катания с выдающимися успехами в юниорском спорте, — сказала Тарасова. — Они такие результаты подарили нам к 8 Марта. Во всех видах и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Можно было бы лучше, да, как говорится, некуда».

Единственной дисциплиной, где российской команде не удалось завоевать золото, стали танцы на льду. Российский дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали третьими.

«Пара очень хорошая, можно сказать, шикарная, — отметила Тарасова. — У кого в танцах терпение есть, у тех все будет. К тому же бронзовая медаль тоже просто так не валяется, проделана огромная работа, и было прекрасное катание».

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