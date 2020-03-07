Детей не жалко? Судьи не дали российским фигуристам выиграть всё золото чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Таллине завершился полным триумфом сборной России. Такую оценку выступлению нашей команды можно было дать ещё до завершения соревнований, но именно последний вид ожидался болельщиками с особым трепетом. Борьба за медали у девушек должна была развернуться на космических высотах, доступных лишь нескольким фигуристкам на планете.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

13-летняя россиянка Камила Валиева накануне выдала идеальный прокат своей уже знаменитой программы «Девочка на шаре», благодаря чему здорово оторвалась от конкуренток. Два четверных тулупа, заявленные Камилой на произвольную, свидетельствовали о том, что ученица Тутберидзе упустит звание чемпионки мира только в случае серьёзных ошибок.

Вместо этого Валиева подтвердила, что находится в другой лиге. Она не испугалась риска и снова не оставила соперницам ни шанса. Это просто космос какой-то!

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Хромых и Лью упали с четверных

Перед заключительной разминкой лидировала бывшая россиянка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, но в борьбе за медали ей поучаствовать не пришлось.

Первой в группе сильнейших на лёд вышла Се Ён Ви. Кореянка заявила тройной аксель, но прыгать его не стала. Се Ён Ви показала второй кряду безошибочный прокат, но не самая высокая сложность оставляла ей небольшие шансы на место в топ-3.

Американка Алиса Лью, напротив, представила невероятно сложную программу. Оба тройных акселя Алиса сделала уверенно, а вот единственный четверной завершился падением. Несмотря на ошибку, американка смогла раскрыть яркий искрящийся образ и сделать серьёзную заявку на медаль, хотя оценка в 204,83 балла оставляла хорошие шансы соперницам.

Первый канал

Первой из россиянок свою произвольную программу судьям и зрителям показала Майя Хромых. 13-летняя ученица Этери Тутберидзе начала выступление с попытки четверного сальхова, но приземлить его не смогла. Тем не менее, арбитры посчитали прыжок выполненным, что помогло Майе избежать серьёзных потерь. В остальном Хромых была безупречна и заслужила лучший результат сезона, правда, этого не хватило, чтобы опередить Лью. Кореянка Ха Ен Ли, занимавшая второе место после короткой программы, не справилась с ответственностью и грубой ошибкой на флипе лишила себя надежды на пьедестал.

Первый канал

Валиева подняла зал на ноги

Соревновательная ситуация давала Камиле Валиевой возможность не рисковать, но 13-летняя россиянка не стала отказываться от двух четверных тулупов. Первый обернулся помаркой на выезде, а вот второй, в каскаде с двойным тулупом, получился идеальным. И вновь, как в короткой программе, выступление Валиевой превратилось в самостоятельный спектакль. Абсолютная магия! Камила ещё раз продемонстрировала, почему именно ей многие специалисты прочат борьбу за золото Олимпиады в Пекине. Но это будущее, а в настоящем зал стоя приветствовал новую чемпионку мира среди юниоров, набравшую потрясающие 227,30 балла. С такой оценкой Камила могла бы претендовать на бронзу взрослого чемпионата Европы! Пожалуй, настолько сбалансированной фигуристки, сочетающей сложнейший контент с невероятным артистизмом, у сборной России ещё не было.

Первый канал

Отсутствие элементов ультра-си и серьёзное отставание после короткой программы не оставляли Дарье Учасёвой шансов на победу, однако своим прокатом ещё одна подопечная Тутберидзе может быть довольна. В техническом плане всё было исполнено качественно, а отставание в сложности от Лью Усачёвой удалось компенсировать более высокой оценкой за компоненты.

Первый канал

У России золото и серебро в соревнованиях девушек, а Хромых остановилась в шаге от бронзы.

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Победа в самый нужный момент

В целом на юниорском чемпионате мира успеха добились те, от кого этого и ждали, но были и сюрпризы. Главную неожиданность соревнований преподнёс Андрей Мозалёв. 16-летний россиянин дважды в этом сезоне был вторым на крупнейших стартах. В финале юниорского Гран-при он уступил только японцу Суну Сато, а на юношеской Олимпиаде проиграл в борьбе за золото другому представителю Японии Юме Кагияме. Именно Кагияма считался основным претендентом на победу и в Таллине, однако после победы в короткой программе миниатюрный азиатский фигурист допустил множество ошибок в произвольной.

Мозалёв с помаркой исполнил тройной аксель в каскаде, но в целом со своим прокатом справился и абсолютно заслуженно поднялся на высшую ступень пьедестала. Андрей стал всего вторым за 16 лет представителем России, выигравшим юниорский чемпионат мира. Бронзу завоевал ещё один наш фигурист Пётр Гуменник. Он потрясающе откатал произвольную, но плохой прокат в первый день соревнований не позволил Петру опередить Кагияму в споре за второе место.

Первый канал

Российские юниоры вне конкуренции

В соревнованиях спортивных пар российские дуэты третий год подряд заняли весь пьедестал. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поменяли серебро прошлогоднего турнира на золото, причём ближайших конкурентов обошли на 20 с лишним баллов. Вернутся с медалями из Эстонии и пары Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Первый канал

В танцах на льду наши Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный лидировали после ритм-танца и здорово выступили в произвольной программе, однако молодому дуэту пока не хватает авторитета у судей. Золото и серебро завоевали спортсмены из США и Грузии, а Лиза и Дэвид замкнули тройку призёров, проиграв чемпионам всего два балла. Неудивительно, что именно в самом субъективном виде программы Россия осталась без золота. Шанаева и Нарижный заслужили быть на вершине, но арбитры оказались безжалостны к российским детям.

Но даже с учётом неоднозначного судейства в танцах, в общем зачёте чемпионата мира сборная России снова одержала разгромную победу, завоевав три золота, два серебра и три бронзы. Отличный ориентир для взрослой сборной России на чемпионате мира в Монреале, не правда ли?

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Таллин, ЭстонияДевушки. Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 227,30.

2. Дарья Усачёва (Россия) — 207,74.

3. Алиса Лью (США) — 204,83.

4. Майя Хромых (Россия) — 198,24.

Алексей Адамов