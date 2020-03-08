«Тутберидзе поддержала, и я поверила в себя». Русские фигуристки — об успехе на юниорском ЧМ
Что говорили Валиева, Усачева и Хромых сразу после прокатов.
Что говорили Валиева, Усачева и Хромых сразу после прокатов.
Российские фигуристки Камила Валиева и Дарья Усачева забрали золото и серебро юниорского чемпионата мира. Бронза у американки Алисы Лью. Еще одна ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых осталась четвертой.
Приводим слова лучших юниорок планеты.
Хороший прокат. Четверной сальхов почти получился. Сезон дался нелегко. Было много проблем со здоровьем. Но если я здесь, значит, я справилась. Думаю, что по сравнению с началом сезона, я добавила в компонентах. Да и в прыжках.
В один момент у меня плохо получались прыжки, но Этери Георгиевна меня поддержала, и я поверила в себя. Как бы я ее описала? Сильная, требовательная, веселая.
Довольна, что в целом откатала чисто. Рада, что я на подиуме, с серебром чемпионата мира. Так же я рада за свою
Мелкие ошибки сегодня — это голова, нервы, возможно, недоработки на тренировках. Но я стараюсь настраивать тебя на чистые прокаты.
Это мой первый юниорский чемпионат мира, это большой опыт для меня, этот старт по атмосфере, по масштабности был похож на Финал
В следующем сезоне я продолжу выступать в юниорах, но буду уже не так сильно волноваться, как в этом сезоне.
Приятно, что я чемпионка. Довольна, что я собралась, но была небольшая помарка —
Сегодня перед выступлением думала о прыжках, программах, волновалась. Сейчас больше всего хочу поспать. Есть неохота.
При подготовке я равняюсь на Аню Щербакову, Сашу Трусова и Алену Косторную. На Сашу смотрю, как она прыгает четверные, как и на Аню.
Когда я была маленькой, то не думала о соревнованиях. Впервые подумала на первенстве Москвы, когда я выиграла. Тогда я стала очень много думать о стартах.
Моя мечта? Как и у каждого спортсмена — стать олимпийской чемпионкой.
Константин Лесик