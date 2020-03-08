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00:13 (мск), источник: Sport24

«Тутберидзе поддержала, и я поверила в себя». Русские фигуристки — об успехе на юниорском ЧМ

Что говорили Валиева, Усачева и Хромых сразу после прокатов.

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Источник: РИА "Новости"

Российские фигуристки Камила Валиева и Дарья Усачева забрали золото и серебро юниорского чемпионата мира. Бронза у американки Алисы Лью. Еще одна ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых осталась четвертой.

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Приводим слова лучших юниорок планеты.

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Майя Хромых

Хороший прокат. Четверной сальхов почти получился. Сезон дался нелегко. Было много проблем со здоровьем. Но если я здесь, значит, я справилась. Думаю, что по сравнению с началом сезона, я добавила в компонентах. Да и в прыжках.

В один момент у меня плохо получались прыжки, но Этери Георгиевна меня поддержала, и я поверила в себя. Как бы я ее описала? Сильная, требовательная, веселая.

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Дарья Усачева

Довольна, что в целом откатала чисто. Рада, что я на подиуме, с серебром чемпионата мира. Так же я рада за свою подругу-соперницу Камилу, которая тоже с медалью.

Мелкие ошибки сегодня — это голова, нервы, возможно, недоработки на тренировках. Но я стараюсь настраивать тебя на чистые прокаты. Из-за неудач в начале сезоне я начала чуть больше работать на тренировках и получилось. Думаю, что у меня улучшилась чистота исполнения, я стала внутренне более уверенна.

Это мой первый юниорский чемпионат мира, это большой опыт для меня, этот старт по атмосфере, по масштабности был похож на Финал Гран-при, но значимость ощущалась больше, чем в Финале. Мне очень понравилось здесь выступать, приехали болельщики из России, и это очень помогало.

В следующем сезоне я продолжу выступать в юниорах, но буду уже не так сильно волноваться, как в этом сезоне.

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Камила Валиева

Приятно, что я чемпионка. Довольна, что я собралась, но была небольшая помарка — степ-аут на первом тулупе. Рада, что смогла собраться на второй. Так же рада, что на всех соревнованиях в этом сезоне занимала первые места.

Сегодня перед выступлением думала о прыжках, программах, волновалась. Сейчас больше всего хочу поспать. Есть неохота.

При подготовке я равняюсь на Аню Щербакову, Сашу Трусова и Алену Косторную. На Сашу смотрю, как она прыгает четверные, как и на Аню.

Когда я была маленькой, то не думала о соревнованиях. Впервые подумала на первенстве Москвы, когда я выиграла. Тогда я стала очень много думать о стартах.

Моя мечта? Как и у каждого спортсмена — стать олимпийской чемпионкой.

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Константин Лесик

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