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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева анонсировала новую короткую программу на сезон-2020/2021

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу на сезон-2020/2021.

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Источник: AP 2020

Как сообщила спортсменка в собственном «инстаграме», выступать она будет под композицию «Маскарад» Арама Хачатуряна. Хореографом программы выступил канадский специалист Джеффри Баттл.

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Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в одиночном катании, двукратная обладательница золотых медалей чемпионата Европы. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году Медведева взяла две серебряные медали.

С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в муниципалитете Метепек в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.

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