Брайан Орсер: У меня никогда не было ученицы, которая исполняла четверной прыжок в 13 лет

Источник: Спорт-Экспресс

Юниорский чемпионат мира

Мужчины

1. Андрей Мозалев (Россия) — 245,09

2. Юма Кагияма (Япония) — 231,75

3. Петр Гуменник (Россия) — 231,12.

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 227,30

2. Дарья Усачева (Россия) — 207,74

3. Алиса Лью (США) — 204,83.

Пары

1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 195,96

2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 174,85

3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 171,18.

Танцы

1. Эвонли Нгуен / Вадим Колесник (США) — 177,18

2. Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) — 176,19

3. Елизавета Шанаева / Девид Нарижный (Россия) — 175,17.

Чемпионат мира в Таллине завершился уверенной победой российских одиночниц Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой над американкой Алисой Лью. Кроме того, россияне победили и среди одиночников — Андрей Мозалев обыграл японца Юму Кагияму, а в парах россияне заняли весь пьедестал. Итоги турнира подвел канадский тренер Брайан Орсер, который помогал на чемпионате мира представительнице Польши Екатерине Кураковой. Напомним, что Орсер также является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой.

— Ваши слова о том, что Медведева упала духом из-за неучастия в чемпионате мира успели огорчить многих. Что бы вы сказали ее поклонникам?

— Будьте терпеливыми. Евгения работает над новыми элементами, хореографией, для нее сезон окончен и Медведева готовится к следующему, хотя делать это, пока сезон продолжается для остальных фигуристов, очень непросто. Она очень старается, приходит на каток каждый день и продолжает упорно работать.

— Что касается другой моей ученицы Екатерины Кураковой, то завершившийся в Таллине чемпионат стал потрясающим опытом. Она сделала все, что так тщательно готовила на тренировках и очевидно, что сейчас Катя на подъеме по сравнению со стартом сезона. У нее очаровательные и красивые программы, которые начинают нравиться судьям.

Линии Валиевой

— Если сравнить чемпионат Европы и чемпионат мира среди юниоров: на каком турнире, на ваш взгляд, уровень конкуренции выше?

— Конечно же, в Таллине. Здесь все девочки из топ-12 невероятно сильны. Я приезжаю на этот турнир каждый год и заметил, что если раньше было две-три участницы топ-уровня, то сейчас, как минимум 15.

— Что скажете о Камиле Валиевой?

— Она потрясающая, но также были хороши и корейские фигуристки, которые катались очень выразительно. У Камилы очень красивые линии. Возможное повышение возрастного ценза? Я не готов сказать здесь что-то определенное. Есть правила — а мы, тренеры и фигуристы работаем по ним. Нужно побольше связок — хорошо, мы их сделаем, выучим.

— А как вам еще один победитель чемпионата Андрей Мозалев?

— Он выступил очень сильно. Примечательно, что в самом начале сезоне он не был главной звездой российской юниорской команды. А бывает и так, что кто-то из парней прекрасно выступает сезон-два, а потом куда-то исчезает. За прогрессом Андрея наблюдать очень приятно: у нее классные прыжки, вращения, хореография. Посмотрим, как он будет выступать через пару сезонов.

Таллин-2015 с Турсынбаевой

— У вас было время прогуляться, осмотреться?

— Нет, в основном я в отеле, в автобусе или на катке. Но я успел заметить, что Таллин красивый город с древней культурой.

— Вы же были здесь ровно пять лет назад?

— Да, c Элизабет Турсынбаевой.

— Тогда как раз победила ваша сегодняшняя ученица Медведева.

— Да? Не знал, тогда я был полностью сосредоточен на подготовке Элизабет к турниру.

— Работа с Кураковой, которая теперь представляет Польшу, для вас некий вызов? Все-таки эта страна не лидер фигурного катания…

— Да, отчасти, но тут вопрос в другом. Хочется работать с ней побольше в Торонто, в этом же сезоне очень много соревнований и она очень много времени проводит в Польше.

— У России 8 медалей из 12, хотя наши спортсмены явно были способны на большее…

— О да это потрясающе, тот же чемпионат Европы стал настоящим чемпионатом России. (смеется).

Канаде нужны звезды

— Доводилось слышать мнение, что доминирование России снижает интерес к фигурному катанию в остальном мире…

— Поклонники фигурного катания все же ценят именно класс спортсмена, вне зависимости от того, из какой он страны. Те же российские фанаты наверняка оценивают зарубежных топ-спортсменов по достоинству. Посмотрите, что происходит, когда Юдзуру Ханю приезжает в Москву, его же все просто обожают! Просто развитие происходит волнообразно. Во времена моей спортивной карьеры впереди была Северная Америка. Сейчас фигурное катание невероятно популярно в России и Японии, а 10 лет назад по нему сходили с ума в Корее. И в этой стране оно популярно до сих пор, правда не так, как было во времена Юны. Для популярности вида спорта нужны чемпионы и суперзвезды.

— А как обстоят дела в Канаде?

— Не очень. Сейчас нет суперзвезд. Были Тесса Вирту и Скотт Мойр, но они завершили карьеру. Плюс сейчас соревнования можно посмотреть по интернету. Единственное, что нам остается — продолжать работать, чтобы поддерживать интерес.

Никаких прогнозов в отношении Трусовой и Косторной

— А если говорить конкретно про уровень женского одиночного катания?

— У нас есть неплохая девочка на юниорском уровне, но она не владеет ни тройным акселем, ни четверным прыжком. У меня никогда не было опыта постановки тройного акселя 13-летней девушке с телом, которое еще не до конца сформировалось. Но у меня и не было ученицы, cпособной в 13−15 лет исполнять четверной прыжок. Куракова? Ей все-таки уже 17 лет и она перестала расти. У меня был мальчик, который начал делать четверные прыжки в 10 лет, в 12 лет все их виды, и все это очень непросто.

— Совсем скоро взрослый чемпионат мира. Косторная, Щербакова, Трусова — кто ваш фаворит в женском одиночном катании?