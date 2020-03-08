Брайан Орсер: У меня никогда не было ученицы, которая исполняла четверной прыжок в 13 лет
Орсер — о настрое Медведевой, успехе Мозалева на юниорском чемпионате мира и Косторной с Трусовой.
Орсер — о настрое Медведевой, успехе Мозалева на юниорском чемпионате мира и Косторной с Трусовой.
Юниорский чемпионат мира
Мужчины
1. Андрей Мозалев (Россия) — 245,09
2. Юма Кагияма (Япония) — 231,75
3. Петр Гуменник (Россия) — 231,12.
Женщины
1. Камила Валиева (Россия) — 227,30
2. Дарья Усачева (Россия) — 207,74
3. Алиса Лью (США) — 204,83.
Пары
1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 195,96
2. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 174,85
3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 171,18.
Танцы
1. Эвонли Нгуен / Вадим Колесник (США) — 177,18
2. Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) — 176,19
3. Елизавета Шанаева / Девид Нарижный (Россия) — 175,17.
Чемпионат мира в Таллине завершился уверенной победой российских одиночниц Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой над американкой Алисой Лью. Кроме того, россияне победили и среди одиночников — Андрей Мозалев обыграл японца Юму Кагияму, а в парах россияне заняли весь пьедестал. Итоги турнира подвел канадский тренер Брайан Орсер, который помогал на чемпионате мира представительнице Польши Екатерине Кураковой. Напомним, что Орсер также является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой.
— Ваши слова о том, что Медведева упала духом
— Будьте терпеливыми. Евгения работает над новыми элементами, хореографией, для нее сезон окончен и Медведева готовится к следующему, хотя делать это, пока сезон продолжается для остальных фигуристов, очень непросто. Она очень старается, приходит на каток каждый день и продолжает упорно работать.
— Что касается другой моей ученицы Екатерины Кураковой, то завершившийся в Таллине чемпионат стал потрясающим опытом. Она сделала все, что так тщательно готовила на тренировках и очевидно, что сейчас Катя на подъеме по сравнению со стартом сезона. У нее очаровательные и красивые программы, которые начинают нравиться судьям.
— Если сравнить чемпионат Европы и чемпионат мира среди юниоров: на каком турнире, на ваш взгляд, уровень конкуренции выше?
— Конечно же, в Таллине. Здесь все девочки из топ-12 невероятно сильны. Я приезжаю на этот турнир каждый год и заметил, что если раньше было
— Что скажете о Камиле Валиевой?
— Она потрясающая, но также были хороши и корейские фигуристки, которые катались очень выразительно. У Камилы очень красивые линии. Возможное повышение возрастного ценза? Я не готов сказать здесь
— А как вам еще один победитель чемпионата Андрей Мозалев?
— Он выступил очень сильно. Примечательно, что в самом начале сезоне он не был главной звездой российской юниорской команды. А бывает и так, что
— У вас было время прогуляться, осмотреться?
— Нет, в основном я в отеле, в автобусе или на катке. Но я успел заметить, что Таллин красивый город с древней культурой.
— Вы же были здесь ровно пять лет назад?
— Да, c Элизабет Турсынбаевой.
— Тогда как раз победила ваша сегодняшняя ученица Медведева.
— Да? Не знал, тогда я был полностью сосредоточен на подготовке Элизабет к турниру.
— Работа с Кураковой, которая теперь представляет Польшу, для вас некий вызов?
— Да, отчасти, но тут вопрос в другом. Хочется работать с ней побольше в Торонто, в этом же сезоне очень много соревнований и она очень много времени проводит в Польше.
— У России 8 медалей из 12, хотя наши спортсмены явно были способны на большее…
— О да это потрясающе, тот же чемпионат Европы стал настоящим чемпионатом России. (смеется).
— Доводилось слышать мнение, что доминирование России снижает интерес к фигурному катанию в остальном мире…
— Поклонники фигурного катания все же ценят именно класс спортсмена, вне зависимости от того, из какой он страны. Те же российские фанаты наверняка оценивают зарубежных
— А как обстоят дела в Канаде?
— Не очень. Сейчас нет суперзвезд. Были Тесса Вирту и Скотт Мойр, но они завершили карьеру. Плюс сейчас соревнования можно посмотреть по интернету. Единственное, что нам остается — продолжать работать, чтобы поддерживать интерес.
— А если говорить конкретно про уровень женского одиночного катания?
— У нас есть неплохая девочка на юниорском уровне, но она не владеет ни тройным акселем, ни четверным прыжком. У меня никогда не было опыта постановки тройного акселя 13-летней девушке с телом, которое еще не до конца сформировалось. Но у меня и не было ученицы, cпособной в 13−15 лет исполнять четверной прыжок. Куракова? Ей
— Совсем скоро взрослый чемпионат мира. Косторная, Щербакова, Трусова — кто ваш фаворит в женском одиночном катании?
— Все они прекрасны и особенные