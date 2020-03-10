Фигуристка Медведева примет участие в североамериканском туре Stars on Ice

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Об этом сообщается на официальном сайте Stars on Ice.

Тур пройдёт с 24 апреля по 17 мая в 2 американских и 12 канадских городах, в том числе в Оттаве, Ванкувере и Торонто.

В шоу также выступят Нэйтан Чен, Кэйтлин Осмонд, Патрик Чан, Мэрил Дэвис, Чарли Уайт и другие известные фигуристы.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея), а также двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).