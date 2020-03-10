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16:53 (мск), источник: Советский спорт

Медведева опубликовала новые провокационные фото

На них фигуристка предстала в обтягивающем стройную фигуру коротком платье и в туфлях на высоких каблуках.

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На фотографиях спортсменка одета в обтягивающее платье, сообщает Профиль. Фигуристка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Спортсменка получила сотни восторженных комментариев. Многие отдельно отметили фигуру Медведевой. Однако детали пользователи сети не разглядели из-за особого освещения, которое выбрал фотограф.

Ранее фигуристка объявила о завершении карьеры. Она планирует участвовать в ледовых шоу или стать тренером.

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