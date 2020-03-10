Медведева опубликовала новые провокационные фото
На них фигуристка предстала в обтягивающем стройную фигуру коротком платье и в туфлях на высоких каблуках.
На них фигуристка предстала в обтягивающем стройную фигуру коротком платье и в туфлях на высоких каблуках.
На фотографиях спортсменка одета в обтягивающее платье, сообщает Профиль. Фигуристка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
Спортсменка получила сотни восторженных комментариев. Многие отдельно отметили фигуру Медведевой. Однако детали пользователи сети не разглядели
Ранее фигуристка объявила о завершении карьеры. Она планирует участвовать в ледовых шоу или стать тренером.