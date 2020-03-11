Тренер назвал годовой бюджет подготовки фигуриста Максима Наумова

Восемнадцатилетний Наумов выиграл в текущем сезоне юниорский чемпионат США, а на чемпионате мира среди юниоров занял пятое место.
«40−50 тысяч долларов в год», — назвал Наумов сумму годовых расходов на подготовку сына.
«Особенно затратны поездки, потому что федерация платит только за международные соревнования, если куда-то выезжаем. Когда ты представляешь Америку, то федерация оплачивает расходы одного тренера и одного спортсмена. А на внутренние соревнования ездим за свой счет», — добавил он.
По его словам, фигурист в США «никак не окупается». «Мне производитель коньков может только дать бесплатные ботинки», — отметил сам фигурист Максим Наумов.