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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер назвал годовой бюджет подготовки фигуриста Максима Наумова

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Расходы на подготовку чемпиона США среди юниоров по фигурному катанию Максима Наумова составляют 40−50 тысяч долларов в год, сообщил в интервью РИА Новости тренер и отец спортсмена Вадим Наумов.

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Восемнадцатилетний Наумов выиграл в текущем сезоне юниорский чемпионат США, а на чемпионате мира среди юниоров занял пятое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

«40−50 тысяч долларов в год», — назвал Наумов сумму годовых расходов на подготовку сына.

«Особенно затратны поездки, потому что федерация платит только за международные соревнования, если куда-то выезжаем. Когда ты представляешь Америку, то федерация оплачивает расходы одного тренера и одного спортсмена. А на внутренние соревнования ездим за свой счет», — добавил он.

По его словам, фигурист в США «никак не окупается». «Мне производитель коньков может только дать бесплатные ботинки», — отметил сам фигурист Максим Наумов.

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