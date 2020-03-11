Российские фигуристы проведут два шоу «Россия, вперед!» вместо одного

Шоу с участием фигуристов должно состояться в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Первое выступление начнется в 13:00, второе — в 17:00.
Отмечается, что на каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы. Зрители, которые приобрели билеты на верхний ярус на выступления 29 марта в 17 часов, смогут прийти на дневное шоу в 13 часов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.