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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские фигуристы проведут два шоу «Россия, вперед!» вместо одного

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию проведет 29 марта два шоу «Россия, вперед!» вместо одного с ограничением количества зрителей, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Шоу с участием фигуристов должно состояться в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Первое выступление начнется в 13:00, второе — в 17:00.

Отмечается, что на каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы. Зрители, которые приобрели билеты на верхний ярус на выступления 29 марта в 17 часов, смогут прийти на дневное шоу в 13 часов.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.

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