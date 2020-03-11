Премьер-министр Квебека не исключает возможность отмены ЧМ по фигурному катанию
ТАСС, 11 марта.
ТАСС, 11 марта.
Чемпионат мира в Монреале должен пройти с 18 по 22 марта.
«Есть вероятность, что турнир будет отменен. Сегодня мы должны быть в состоянии сделать официальное заявление», — сказал Лего.
Как сообщила
Ранее сообщалось, что Минздрав Квебека рекомендовал не допускать к участию в чемпионате мира фигуристов из стран, в которых введен карантин по причине коронавируса.
В Канаде зафиксировано более 90 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.