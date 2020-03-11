Премьер-министр Квебека не исключает возможность отмены ЧМ по фигурному катанию

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира в Монреале должен пройти с 18 по 22 марта.

«Есть вероятность, что турнир будет отменен. Сегодня мы должны быть в состоянии сделать официальное заявление», — сказал Лего.

Как сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), на данный момент организация не получала никаких уведомлений от министерства здравоохранения Квебека по поводу турнира. «В ожидании решения ISU продолжит подготовку и осуществление мер предосторожности. ISU будет сообщать о всех решениях компетентных органов, как только они будут доступны», — говорится в сообщении ISU.

Ранее сообщалось, что Минздрав Квебека рекомендовал не допускать к участию в чемпионате мира фигуристов из стран, в которых введен карантин по причине коронавируса.