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21:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала, как столкнулась с травлей в соцсетях

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о травле и оскорблениях, с которыми сталкивалась в социальных сетях.

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Источник: Спорт РИА Новости

В мае 2018 года Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Если честно, сначала я их немного боялась, ведь то, что они делали, было за пределами моего понимания. Я думала: “Почему вы тратите свое время на меня? Почему вы все это делаете? Я ведь не сделала вам ничего плохого”. Но в любом случае, я просто отпустила это. Я никогда их не пойму. Поэтому сейчас я просто не обращаю внимания и стараюсь не проверять все комментарии. Честно говоря, порой это очень больно, потому что я не понимаю, за что это», — сказала Медведева в интервью для Olympic Channel.

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фотографии
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При этом фигуристка отметила, что не испытывает депрессии по этому поводу.

«Порой мне хочется убежать от всего этого. Но в то же время я понимаю, что это часть моей работы. Поэтому мне просто нужно с этим справиться, пройти через это и двигаться дальше», — добавила спортсменка.

Также Медведева призналась, что помимо негативных сообщений получает положительные комментарии.

«Я чувствую много любви в своей жизни. Со стороны. Это потрясающе. Хуже всего то, что есть много ожиданий, многие разглядывают тебя как под микроскопом и пытаются найти что-то плохое. Но это часть моей жизни, это делает меня сильнее. Поэтому я люблю свою жизнь», — заключила фигуристка.

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