Медведева рассказала, как столкнулась с травлей в соцсетях

«Если честно, сначала я их немного боялась, ведь то, что они делали, было за пределами моего понимания. Я думала: “Почему вы тратите свое время на меня? Почему вы все это делаете? Я ведь не сделала вам ничего плохого”. Но в любом случае, я просто отпустила это. Я никогда их не пойму. Поэтому сейчас я просто не обращаю внимания и стараюсь не проверять все комментарии. Честно говоря, порой это очень больно, потому что я не понимаю, за что это», — сказала Медведева в интервью для Olympic Channel.