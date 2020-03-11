Медведева рассказала, как столкнулась с травлей в соцсетях
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о травле и оскорблениях, с которыми сталкивалась в социальных сетях.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о травле и оскорблениях, с которыми сталкивалась в социальных сетях.
В мае 2018 года Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Если честно, сначала я их немного боялась, ведь то, что они делали, было за пределами моего понимания. Я думала: “Почему вы тратите свое время на меня? Почему вы все это делаете? Я ведь не сделала вам ничего плохого”. Но в любом случае, я просто отпустила это. Я никогда их не пойму. Поэтому сейчас я просто не обращаю внимания и стараюсь не проверять все комментарии. Честно говоря, порой это очень больно, потому что я не понимаю, за что это», — сказала Медведева в интервью для Olympic Channel.
При этом фигуристка отметила, что не испытывает депрессии по этому поводу.
«Порой мне хочется убежать от всего этого. Но в то же время я понимаю, что это часть моей работы. Поэтому мне просто нужно с этим справиться, пройти через это и двигаться дальше», — добавила спортсменка.
«Я чувствую много любви в своей жизни. Со стороны. Это потрясающе. Хуже всего то, что есть много ожиданий, многие разглядывают тебя как под микроскопом и пытаются найти