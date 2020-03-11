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11 марта, источник: ТАСС

Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале отменен по причине эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира — 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и ISU пристально следили за позицией местного и федерального органов здравоохранения по ситуации с распространением вируса и полностью уважают решение, принятое сегодня. Как и власти, Skate Canada и ISU беспокоятся о здоровье и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей.

В женском одиночном катании в составе сборной России должны были выступить победительница финала Гран-при и чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер финала Гран-при и чемпионата Европы Анна Щербакова и бронзовый призер финала Гран-при и чемпионата Европы Александра Трусова; в мужском одиночном катании — Дмитрий Алиев и Артур Даниелян; в соревнованиях спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин; в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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