Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Ливерпуль
Атлетико
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
11.03
ПСЖ
Боруссия Д
20
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
11.03
Боруссия М
Кельн
21
Футбол. Премьер-лига
11.03
Сочи
Оренбург
51
Хоккей. КХЛ
11.03
Локомотив
Йокерит
15
Хоккей. КХЛ
11.03
Салават Юлаев
Авангард
41
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нужно уважать решение Канады»: Тарасова прокомментировала отмену ЧМ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что нужно с уважением и пониманием отнестись к решению Канады об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

11 марта правительством канадского Квебека было объявлено, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти 18—21 марта в Монреале, отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию? Я же не эпидемиолог, но мы уже отменяем массово многие полеты. Надо с этим как-то считаться! Я не тот человек, который принимает такие решения, но если оно принято, то надо его выполнять. У Канады нет этого вируса, и они его не хотят, точнее только семь человек заболело. И то только те, кто приехали. Они берегут свой народ, это уважительно», — цитирует Тарасову Sport24.

Справка
Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны?Далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями

Международный союз конькобежцев (ISU) отметил, что первенство может быть проведено позднее в 2020 году, но не раньше чем в октябре.

Читайте также
Коронавирус больно ударил по ресторанному бизнесу, авиаперевозкам и экспорту
Во время загрузки произошла ошибка.
5 марта© Ньюстюб
 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в матче ЧР
Определился соперник СКА во втором раунде плей-офф КХЛ
Стала известна дата матча ЦСКА — «Спартак» в чемпионате России
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России отменен
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь