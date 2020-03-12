«Нужно уважать решение Канады»: Тарасова прокомментировала отмену ЧМ

11 марта правительством канадского Квебека было объявлено, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти 18—21 марта в Монреале, отменен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию? Я же не эпидемиолог, но мы уже отменяем массово многие полеты. Надо с этим как-то считаться! Я не тот человек, который принимает такие решения, но если оно принято, то надо его выполнять. У Канады нет этого вируса, и они его не хотят, точнее только семь человек заболело. И то только те, кто приехали. Они берегут свой народ, это уважительно», — цитирует Тарасову Sport24.
Международный союз конькобежцев (ISU) отметил, что первенство может быть проведено позднее в 2020 году, но не раньше чем в октябре.