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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева объяснила причину проблем с психическим здоровьем

Российская фигуристка Евгения Медведева в подкасте Olympic Channel рассказала о проблемах с психическим здоровьем.

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По словам Медведевой, проблемы были вызваны критикой со стороны фанатов. «Тем летом, да, ситуация была не очень хорошей. Я справилась с этим, теперь все уже в прошлом. Но это было не очень хорошо для моего психического здоровья», — заявила спортсменка. Она добавила, что беспричинная критика — это «очень больно». «В депрессию я не впадаю, просто задаюсь вопросом: “Зачем вы это делаете?”», — сказала Медведева.

Фигуристка подчеркнула, что «порой ей хочется убежать от всего этого», хотя она и понимает, что все это — «часть работы». Также Медведева поблагодарила болельщиков, которые оставались на ее стороне. «Я чувствую много любви в своей жизни. Это потрясающе», — заключила она.

Ранее спортсменка уже говорила о проблемах с ментальным здоровьем, среди которых назвала неуверенность в своих силах.

Фигуристка столкнулась с критикой болельщиков после того, как летом 2018 года приняла решение сменить тренера и переехала в Канаду в группу местного специалиста Брайана Орсера. До этого она занималась у российского тренера Этери Тутберидзе.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, в ее активе по две победы на чемпионатах Европы и мира.

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