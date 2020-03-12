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12 марта, источник: Lenta.Ru

Косторная отреагировала на отмену чемпионата мира из-за коронавируса

Российская фигуристка Алена Косторная отреагировала на отмену чемпионата мира в Канаде из-за распространения коронавируса. Пост она опубликовала в Instagram.

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Спортсменка отметила, что не расстроена произошедшим и продолжает тренироваться. К посту она прикрепила видео из тренажерного зала.

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11 марта стало известно, что власти Канады приняли решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса. Чемпионат должен был пройти с 18 по 22 марта. В ближайшее время Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит перенос турнира на конец 2020 года. В таком случае соревнования пройдут не раньше октября.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась в поддержку решения властей Канады. «Они берегут свой народ, это вызывает уважение», — заявила Тарасова.

Косторная — чемпионка Европы 2020 года. На турнире российские девушки заняли весь пьедестал почета.

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По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 34 случаях заражения коронавирусом.

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