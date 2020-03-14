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19:20 (мск), источник: ТАСС

Загитова готовила новый номер для показательных выступлений на чемпионате мира

ТАСС, 14 марта. Российская фигуристка Алина Загитова готовила новый номер для показательных выступлений на чемпионате мира, который должен был пройти в Канаде, но был отменен из-за коронавируса. Об этом в Instagram написал хореограф Даниил Глейхенгауз.

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«Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира как номинантка на премию “Оскар”», — написал Глейхенгауз.

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Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти 18—22 марта, соревнования состоятся не ранее октября.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. 17-летняя фигуристка не имела возможности отобраться на чемпионат мира.

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Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

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