Загитова готовила новый номер для показательных выступлений на чемпионате мира

«Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира как номинантка на премию “Оскар”», — написал Глейхенгауз.
Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти 18—22 марта, соревнования состоятся не ранее октября.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. 17-летняя фигуристка не имела возможности отобраться на чемпионат мира.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.