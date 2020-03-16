Российские фигуристы Мишина и Галлямов перешли в группу Москвиной

Мишина и Галлямов выступают в парном катании, в сезоне-2018/2019 пара победила на юниорском чемпионате мира и в финале Гран-при среди юниоров. В нынешнем сезоне спортсмены стали четвертыми на чемпионате России среди юниоров и выиграли бронзовую медаль в финале Гран-при. В группе Москвиной в данный момент занимается одна из сильнейших российских пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в нынешнем сезоне на взрослом уровне они стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионатов России и Европы.