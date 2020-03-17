Участник Олимпийских игр фигурист Крис Рид умер на 31-м году жизни
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Участник Олимпийских игр японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, умер на 31-м году жизни, сообщила его сестра Эллисон Рид в Instagram.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Участник Олимпийских игр японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, умер на 31-м году жизни, сообщила его сестра Эллисон Рид в Instagram.
По данным СМИ, Рид умер в Детройте (США)
«С глубоким сожалением хочу сообщить вам, что мой брат, мой милый, добрый, харизматичный и любимый большой брат Крис скончался в прошедшие выходные. Нет слов, чтобы описать, как мне тяжело. Он наполнял радостью и весельем любую комнату, куда он входил. Он всегда знал, как сделать так, чтобы я улыбалась. Я люблю тебя, брат», — написала Эллисон Рид.
Рид выступал в танцах на льду вместе со своей сестрой Кэти Рид, а также Каной Мурамото.
Рид участвовал в Олимпиадах в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В составе сборной Японии он дважды побеждал на командном чемпионате мира и десять раз выигрывал чемпионат Японии.