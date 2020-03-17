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12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщает Yahoo! Japan.

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Источник: AP 2020

Спортсмен скончался в Детройте. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Сестра фигуриста Элиссон Рид, также фигуристка, подтвердила его смерть в своем Instagram-аккаунте.

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Рид выступал в танцах на льду. Он не участвовал в соревнованиях после завершения сезона-2017/2018. Его последней партнершей стала японка Кана Мурамото. До 2015 года он катался в паре с сестрой Кэти Рид.

На счету Рида десять побед в чемпионате Японии. В 2010 году вместе с сестрой он занял 17-ю строчку на Играх в Ванкувере. Спустя четыре года пара показала 21-й результат в Сочи. Уже в паре с Мурамото Рид занял 15-е место на Олимпиаде в Пхенчхане.

Кроме того, в составе сборной Японии Рид дважды выигрывал командный чемпионат мира.

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