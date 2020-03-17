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17:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин: Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое отношение к употреблению допинга и сравнил его с уголовными преступлениями.

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, сейчас даже житель какой-нибудь страны в Африке думает, что русские — это значит допинг, а если допинг — это значит русские. Уверен, как принимали допинг во всем мире, так принимают и будут принимать. Это чистой воды обман. Это как украсть. За воровство ты же тоже без денег какую-то выгоду получаешь. Но за это могут посадить. Поэтому, как я и говорил ранее, надо сажать. Чтобы у людей не было желания таким способом обходить закон. Или какие-то очень жесткие меры — пожизненное отстранение или огромные суммы (штрафы). И тогда, наверное, не было бы», — сказал Ягудин на YouTube-канале Марии Командной.

Также спортсмен отметил, что не разделяет допинг на слабый и мощный, поэтому ответственность за его употребление должна быть одинаковая.

Для меня нет жесткого допинга или слабенького допинга. Когда человек совершает убийство, то это убийство. Это должно наказываться законом. Поэтому всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал.
Алексей Ягудин
олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию
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