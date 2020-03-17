Ягудин: Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал

«Я думаю, сейчас даже житель какой-нибудь страны в Африке думает, что русские — это значит допинг, а если допинг — это значит русские. Уверен, как принимали допинг во всем мире, так принимают и будут принимать. Это чистой воды обман. Это как украсть. За воровство ты же тоже без денег какую-то выгоду получаешь. Но за это могут посадить. Поэтому, как я и говорил ранее, надо сажать. Чтобы у людей не было желания таким способом обходить закон. Или какие-то очень жесткие меры — пожизненное отстранение или огромные суммы (штрафы). И тогда, наверное, не было бы», — сказал Ягудин на YouTube-канале Марии Командной.