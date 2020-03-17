Ягудин: Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое отношение к употреблению допинга и сравнил его с уголовными преступлениями.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое отношение к употреблению допинга и сравнил его с уголовными преступлениями.
«Я думаю, сейчас даже житель
Также спортсмен отметил, что не разделяет допинг на слабый и мощный, поэтому ответственность за его употребление должна быть одинаковая.
Для меня нет жесткого допинга или слабенького допинга. Когда человек совершает убийство, то это убийство. Это должно наказываться законом. Поэтому всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал.