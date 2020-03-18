Тарасова эмоционально поздравила Ягудина с днем рождения

«Я люблю тебя! С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет. Я могу сказать — есть в жизни счастье! Я благодарна тебе за азарт, который сопровождал нашу с тобой жизнь — жизнь помешанных олимпийцев. То счастье, страх, волнение — до умопомрачения Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Какой я остаюсь и по сей день! Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой!», — такими словами сопроводила свою публикацию Тарасова.