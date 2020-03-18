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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова эмоционально поздравила Ягудина с днем рождения

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова на своей странице в Instagram трогательно поздравила фигуриста Алексея Ягудина с днем рождения.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду, 18 марта, Ягудину исполнилось 40 лет.

«Я люблю тебя! С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет. Я могу сказать — есть в жизни счастье! Я благодарна тебе за азарт, который сопровождал нашу с тобой жизнь — жизнь помешанных олимпийцев. То счастье, страх, волнение — до умопомрачения Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Какой я остаюсь и по сей день! Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой!», — такими словами сопроводила свою публикацию Тарасова.

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Ягудин тренировался под руководством Тарасовой с 1998 года. В этот период он завоевал олимпийское золото, три раза стал победителем чемпионата мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

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