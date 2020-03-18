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18 марта, источник: Lenta.Ru

Загитова пошутила о коронавирусе и нарвалась на критику фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Instagram шуточный ролик, чем вызвала недовольство пользователей сети.

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На видео фигуристка открыла дверь на каток ногой. Загитова подписала пост «Вот для чего нужна растяжка» и добавила эмодзи микроба, похожего на коронавирус. Болельщики раскритиковали спортсменку за ее поступок.

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«А следующий будет трогать грязную ручку двери. Девочка думает только о себе», «Беспардонная была, беспардонной и останется. Воспитание хромает», «Квартиру и авто она так же открывает?» — писали юзеры. После этого Загитова удалила видео.

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По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире инфицированы более 214 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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