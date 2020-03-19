Фигуристы группы Тутберидзе прекратили тренировки до 12 апреля из-за коронавируса

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер безопасности в столице в связи с пандемией коронавируса, согласно которым любые массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек попадают под запрет, а государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. В среду Министерство спорта РФ рекомендовало ограничить работу спортивных организаций, осуществляющих подготовку детей, до 10 апреля.