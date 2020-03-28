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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коня на скаку остановит: нежная фигуристка похитила сердце игрока ЦСКА

Российская фигуристка Елена Радионова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своим молодым человеком полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ранее фигуристка, которая неоднократно публиковала фото с домашней арены ЦСКА. Неудивительно, что ее молодым человеком стал футболист этой московской команды. Более того, Радионова сама с трех лет занималась в «армейском» клубе.

Спортсменка стала первой фигуристкой, кому удалось выиграть чемпионат мира среди юниоров. В 2013 году она завоевала свой первый мировой титул, а год спустя защитила его. Позже ее достижение повторила Александра Трусова.

Из-за возраста Радионовой не удалось попасть в сборную России на Олимпиаде в Сочи. Свою взрослую карьеру спортсменка начала после мирового зимнего турнира.

В 2017 году Радионова перешла от своей наставницы Инны Гончаренко в группу тренера Елены Буяновой. Однако довольно скоро спортивная карьера фигуристки пошла на спад. Последним соревнованием в карьере спортсменки стал чемпионат России-2017/18, на котором Радионова стала 10-й.

Болельщики ЦСКА надеются и верят, что сногсшибательная фигуристка вдохновит Кучаева на голы и победы.

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