Сорванный триумф? Как российские фигуристки могли бы победить на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Свершилось! Российские болельщики вознаграждены за бессонные ночи. Сражение лучших фигуристок за золото чемпионата мира в Монреале получилось именно таким, каким его и представляли себе миллионы фанатов. Невероятно сильные эмоции сменяли одна другую, поднимая накал на запредельный уровень. И только когда в честь новой чемпионки мира по фигурному катанию заиграл гимн России, волнение спало, уступив место ликованию и распирающей гордости за наших девчонок…

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Такой сценарий казался безальтернативным в течение всего сезона. На каждом старте юные российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова убеждали в том, что помешать российскому триумфу на чемпионате мира способен только чудовищный форс-мажор. К сожалению, так и вышло. Эпидемия коронавируса материализовала самые страшные опасения болельщиков, лишив их главного турнира сезона. Конечно, восполнить потерю невозможно, но ничего не мешает нам прикинуться, что всё нормально, и пофантазировать.



Кто бы выиграл чемпионат мира, если бы он состоялся? Ответ очевиден, не правда ли?

Читайте также Фигуристы группы Тутберидзе прекратили тренировки до 12 апреля из-за коронавируса

В Канаду за историческим триумфом

Только представьте, что коронавирус оказался массовым кошмарным сном. Человечество очнулось, выдохнуло с облегчением и вернулось к привычной жизни. И тут как тут чемпионат мира по фигурному катанию. Ну слава богу, главное не проспали!



По традиции гвоздём программы для российских болельщиков должны были стать женские соревнования. Блистательные ученицы Этери Тутберидзе приехали на свой первый чемпионат мира в качестве абсолютных фавориток. Ни одной фигуристке планеты в этом сезоне не удалось опередить Косторную, Щербакову и Трусову. Если они и проигрывали, то только друг другу. Сохранение этой тенденции в Монреале гарантировало бы болельщикам первый в истории чисто российский подиум на чемпионате мира, однако говорить об этом как о свершившемся факте было бы опрометчиво.



Что было дальше? Только фантазии и предположения.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию

Читайте также Косторная отреагировала на отмену чемпионата мира из-за коронавируса

Косторная близка к мировому рекорду

В короткой программе сенсаций не произошло. Алёна Косторная на всех шести стартах сезона лидировала после первой части соревнований, дважды переписывая мировые рекорды. Лишь раз её тройной аксель был выполнен с ошибкой, но произошло это ещё на первом этапе Гран-при.



Там же, кстати, арбитры явно занизили Алёне оценку за компоненты. С тех пор Косторная отвоевала звание лидера мирового фигурного катания, а заодно и стала любимицей судей. В Монреале арбитры оказались к Косторной не так лояльны, как в финале Гран-при, но тоже оценили её невесомый, нежный и трогательный прокат довольно высоко — 84 балла.

Остальным «пробить» гроссмейстерский рубеж в 80 баллов не удалось. Трусова решила не рисковать и отказалась от тройного акселя в короткой, зато в целом выступила чисто, энергично и зажгла зал. Саше удалось превысить лучший результат сезона и набрать 77 баллов.

Совсем чуть-чуть Трусова проиграла Анне Щербаковой, чья программа под саундтрек из фильма «Парфюмер» произвела впечатление и на зрителей, и на арбитров. Ещё меньше Щербакова уступила японке Рике Кихире, сумевшей добиться перевеса за счёт чистого тройного акселя. Главная иностранная соперница россиянок смотрелась здорово, но такую огромную оценку за компоненты, как на Чемпионате четырёх континентов, арбитры ей поставить постеснялись.

Читайте также Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

Трусова не Загитова

Перед произвольной программой сложилась уже стандартная для этого сезона ситуация. Косторная имела солидный перевес, отыграть который оппонентки могли только благодаря сложным и идеально исполненным программам. Пока это получилось сделать только у Щербаковой на чемпионате России в Красноярске, но надо учитывать особенности судейства национальных турниров.



Во многом итоговое распределение мест зависело от катания Трусовой, заявившей пять четверных. Саша за весь сезон ни разу не исполнила весь планируемый прыжковый контент без срывов и падений, причём со временем проблемы возникали всё чаще. Болельщики верили, что к главному старту Трусова соберётся и наконец выдаст безошибочный прокат. Ставили в пример Загитову, которая после череды неудач добилась успеха на чемпионате мира в Сайтаме в прошлом сезоне. Однако Трусова, в отличие от Загитовой, пока так и не продемонстрировала умение справляться с трудностями и выдавать максимум в самый ответственный момент. Кроме того, её прыжки значительно сложнее, чем у Алины, что также делает сравнение некорректным.

К сожалению, на чемпионате мира чуда не произошло. Трусова дважды упала с четверных и практически лишила себя шансов на золото, да и медаль «подвисла». Японка Кихира рискнула и приземлила четверной сальхов. Её прокат не был идеальным, подвело приземление с тройного акселя, но каскад с тройным акселем и засчитанный четверной, вкупе с высокими баллами за компоненты позволили ей обойти Трусову, набрав 229 баллов.

Золото и серебро едут в Россию

Российский пьедестал не состоялся, но чемпионат мира в Монреале всё равно стал самым успешным для наших девушек. Алёна Косторная и Анна Щербакова справились с ответственностью и произвели фурор. Щербакова упала с докрученного четверного лутца, и эта обидная ошибка стоила ей борьбы за золото. Алёна Косторная ещё раз доказала статус самой стабильной фигуристки современности. Её высоченные тройные аксели, размашистое, одновременно нежное и уверенное катание заставили зал встать. До мирового рекорда Алёна недобрала около двух баллов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербакова одержала победу в произвольной программе, но по сумме проиграла Косторной 4 балла. Как раз цена обидного падения, но риск и чреват такими досадными неудачами. Алёна

Косторная же свой единственный элемент ультра-си довела до автоматизма и на нём почти не ошибается. Не стал исключением и чемпионат мира. На пьедестале Алёна и Аня стояли рядом с японкой Кихирой, для которой эта бронза сродни золоту.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Трусова выиграла второй Гран-при подряд

Надежда на ещё один шанс

Мне такой исход турнира представляется самым вероятным, но, как бы всё сложилось на самом деле, мы так никогда и не узнаем. Простор для фантазии огромный, и у каждого альтернативная версия будет своя.

Однозначно же можно говорить лишь о том, что коронавирус сорвал самый многообещающий для женской сборной России чемпионат мира в истории и лишил наших девочек возможного триумфа. Остаётся надеяться, что у них ещё будет шанс взять то, что полагается им по праву.