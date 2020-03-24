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13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плющенко и Ягудина скоро затмят. В России подросло суперпоколение одиночников

Почему можно не беспокоиться за будущее российского мужского катания.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первый российский пьедестал на московском этапе Гран-при с 1998 года, первое золото чемпионата Европы с 2012 года, вторая победа на чемпионате мира среди юниоров за последние 16 лет. Все эти достижения российского мужского катания в сезоне-2019/20 так и тянет назвать прорывом, хотя бы частичным возвращением к золотым временам Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

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Однако правильнее говорить не о конкретном преемнике великих фигуристов, а о появлении нового поколения одиночников. Ведут которых не только тренеры олимпийских чемпионов Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и Елена Буянова, но и молодые специалисты, которые только пробивают себе дорогу в тренерскую элиту. Эти парни уже знают, что такое взросление, травмы и неудачи после ярких побед. Однако умеют главное — сконцентрироваться в нужный момент и взять свое.

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Дмитрий Алиев (20 лет)

Тренер: Евгений Рукавицын (Санкт-Петербург).

Достижения на международном уровне: чемпион Европы-2020, вице-чемпион Европы-2018, вице-чемпион мира среди юниоров-2017, победитель юниорского финала Гран-при-2016/17, бронзовый призер Зимних юношеских Олимпийских Игр-2016, участник Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018 (7 место).

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Дмитрий Алиев был на подиуме юниорских этапов Гран-при, начиная со своего первого юниорского сезона-2014/15, в последующих двух сезонах Дмитрий выиграл как золото и серебро финала серии, так и стал вице-чемпионом мира среди юниоров.

Наиболее драматичным для Алиева получился олимпийский сезон-2017/18, ставший для него первым на взрослом уровне. Фигурист сначала ярко проявил себя на контрольных прокатах сборной России, но затем травма помешала ему удачно выступить на этапах Гран-при. На чемпионате страны в ожесточенной борьбе он сначала стал третьим, а на московском чемпионате Европы стал — вторым. Тогда-то Дмитрий стал обладателем заветной путевки в Пхенчхан-2018, где он стал седьмым.

Постолимпийский сезон стал для Алиева крайне неудачным — он не имел шансов на попадание ни в финал Гран-при, но в сборную страны. А вот в текущем сезоне Дмитрий восстал словно птица-феникс, впервые в карьере став чемпионом страны и Европы. По ходу сезона Алиев набрал неплохую форму, имел все шансы побороться за место в тройке сильнейших на мировом первенстве и даже отправился на акклиматизационный сбор в США. Однако судьба решила иначе, турнир отменили из-за пандемии коронавируса, а Дмитрию пришлось возвращаться домой ни с чем.

Алиев исполняет на две программы пять четверных прыжков: три тулупа в четыре оборота и два лутца.

Артур Даниелян (16 лет)

Тренер: Елена Буянова (Москва).

Достижения на международном уровне: вице-чемпион Европы-2020, вице-чемпион мира среди юниоров-2018.

Удивительно, но судьбу Артура Даниеляна в некотором роде предопределила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. — Возможностью работы с Еленой Буяновой заинтересовался после Олимпиады в Сочи, — рассказывал Даниелян. — Посмотрел много всяких роликов с ней и с Аделиной Сотниковой. Вдохновился и захотел попробовать поучиться у Елены Германовны.

Его карьера под руководством Буяновой стала развиваться волнообразно. В сезоне-2017/18 он получил право дебютировать на международном юниорском уровне, но на этапе серии Гран-при в Хорватии стал седьмым и не получил второй этап. Однако на юниорском первенстве страны Артур занял третье место, а на чемпионате мира среди юниоров — вторым, в 14 лет без четверных прыжков.

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В сезоне-2018/19 Артуру закрепить успех не удалось — на первенстве страны он стал пятым, а на чемпионате мира в этой же возрастной категории — четвертым. В завершившемся сезоне его выступление на юниорском уровне получилось неоднозначным: на этапах юниорского Гран-при он дважды стал вторым и не отобрался в финал серии. А в сентябре 2019 года даже задумывался об окончании карьеры. Вместо этого Даниеляна ждал взлет на взрослом уровне: второе место на чемпионате страны и серебро чемпионата Европы в 16 лет. Благодаря этому Артур должен был дебютировать на своем первом взрослом чемпионате мира, однако его отменили из-за пандемии коронавируса.

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Пока Даниелян исполняет в произвольной программе только два четверных сальхова, хотя один из них в довольно редком сочетании — через ойлер с сальховом в три оборота. Однако после известия об отмене чемпионата мира фигурист исполнил на тренировке редкий каскад «четверной риттбергер — тройной тулуп».

Андрей Мозалев (16 лет)

Тренер: Кирилл Давыденко (Санкт-Петербург).

Достижения на международном уровне: чемпион мира среди юниоров-2020, серебряный призер юниорского финала Гран-при-2019/20, серебряный призер Зимних юношеских Олимпийских Игр-2020.

На контрольных прокатах юниорской сборной России в начале августа прошлого года Андрей Мозалев не производил впечатления будущего лидера юниорского сезона. Однако старт юниорской серии Гран-при расставил все по своим местам — две уверенных победы на этапах и серебро в финале серии, а затем и на Зимних юношеских Олимпийских Играх.

Однако такое ударное начало сезона чуть было не оставило Андрея без путевки на чемпионат мира среди юниоров — после короткой программы на первенстве страны он был аж 13-м! Однако удачное выступление в произвольной принесло ему спасительную бронзу и путевку на турнир, который он в итоге и выиграл. Там Мозалев исполнил практически безошибочно все то, чем сейчас владеет из четверного арсенала: два четверных тулупа (сольно и в каскаде). Однако в следующем сезоне фигурист планирует дебютировать на взрослом уровне, а, значит, придется серьезно усложняться.

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— В короткой планирую исполнять два четверных прыжка, а в произвольной — три, — рассказывал фигурист в интервью «СЭ» о своих планах.

— Все реально, просто нужно ментально к этому подготовиться, — добавил его тренер Кирилл Давыденко.

Петр Гуменник (17 лет)

Тренер: Вероника Дайнеко (Санкт-Петербург).

Достижения на международном уровне: серебряный призер юниорского финала Гран-при-2019/20, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020.

Гуменник начал участвовать в ледовых шоу в еще совсем юном возрасте, когда тренировался в группе Алексея и Татьяны Мишиных. Однако настоящие успехи пришли к нему после перехода к Веронике Дайнеко. Фигурист выиграл два своих этапа Гран-при в сезоне 2018/19 и стал серебряным призером финала серии. А в этом сезоне закрепил успех бронзой юниорского чемпионата мира, где до серебра не хватило всего 0,63 балла. Всему виной неудача в короткой программе — девятое место из-за падения с тройного акселя.

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Пока Гуменник в числе прочего исполняет в произвольной программе два четверных сальхова и каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», к которому даже иногда цепляет риттбергер в два оборота. Однако очевидно, что для успешных выступлений на взрослом уровне в следующем сезоне потребуется усиление прыжкового контента — четверными лутцем и тулупом, которые он пока исполняет только на тренировках.

Даниил Самсонов (14 лет)

Тренер: Этери Тутберидзе (Москва).

Достижения на международном уровне: бронзовый призер юниорского финала Гран-при-2019/20 и Зимних юношеских Олимпийских Игр-2020.

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Даниил Самсонов привлек к себе внимание еще в феврале прошлого года, когда выиграл первенство России среди юниоров. Миниатюрный фигурист в 13 лет не только обошел более старших участников, но и единственный исполнил в произвольной программе четверной лутц, пусть и с помаркой. Однако Самсонов не смог принять участие в юниорском чемпионате из-за юного возраста. В сезоне-2019/20 он, наконец, получил право выступать на международных соревнованиях и стал победителем юниорского этапа в Польше, бронзовым призером этапа в Латвии и третьим в финале серии.

Четверной лутц так и не покорился фигуристу, однако в пользу Самсонова сыграли присущие группе Тутберидзе фишки — высокое качество непрыжковых элементов, исполняемых на четвертый уровень сложности, каскад «тройной лутц-тройной риттбергер» и прыжки с двумя поднятыми руками. Фигурист не очень удачно выступил Зимних юношеских Олимпийских Играх, но вновь стал победителем первенства страны среди юниоров с уже другим четверным прыжком — сальховом. Однако на юниорский чемпионат мира Даниил вновь не попал — на сей раз из-за проблем со здоровьем.

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Конкуренты для Самарина и Коляды

Очевидно, что новое поколение даст бой как вице-чемпиону Европы-2019 Александру Самарину, так и останавливающемуся после болезни Михаилу Коляде. Другое дело, что мужское катание в этом плане несколько отличается от женского. Вчерашние юниоры далеко не всегда могут закрепить свой успех на взрослом уровне.

Достаточно вспомнить ученика Тутберидзе вице-чемпиона мира среди юниоров-2014 Адъяна Питкеева и также тренирующегося в ее группе победителя юниорского мирового первенства-2018 Алексея Ерохова. Также пока не нашел себя во взрослом катании и вице-чемпион мира среди юниоров-2019 Роман Савосин. Он выступил лишь на одном этапе Гран-при, где стал 12-м.

В России еще не появилось суперзвезды уровня двукратного чемпиона мира Натана Чена и двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Однако сформировалась серьезная конкурентная среда из талантливых одиночников, каждый из которых может выстрелить в обозримом будущем.

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