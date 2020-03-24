Плющенко и Ягудина скоро затмят. В России подросло суперпоколение одиночников

Источник: Спорт-Экспресс

Первый российский пьедестал на московском этапе Гран-при с 1998 года, первое золото чемпионата Европы с 2012 года, вторая победа на чемпионате мира среди юниоров за последние 16 лет. Все эти достижения российского мужского катания в сезоне-2019/20 так и тянет назвать прорывом, хотя бы частичным возвращением к золотым временам Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

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Однако правильнее говорить не о конкретном преемнике великих фигуристов, а о появлении нового поколения одиночников. Ведут которых не только тренеры олимпийских чемпионов Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и Елена Буянова, но и молодые специалисты, которые только пробивают себе дорогу в тренерскую элиту. Эти парни уже знают, что такое взросление, травмы и неудачи после ярких побед. Однако умеют главное — сконцентрироваться в нужный момент и взять свое.

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Дмитрий Алиев (20 лет)

Тренер: Евгений Рукавицын (Санкт-Петербург).

Достижения на международном уровне: чемпион Европы-2020, вице-чемпион Европы-2018, вице-чемпион мира среди юниоров-2017, победитель юниорского финала Гран-при-2016/17, бронзовый призер Зимних юношеских Олимпийских Игр-2016, участник Олимпийских Игр в Пхенчхане-2018 (7 место).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9owLGygZUS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-12T14:21:51+00:00">12 Мар 2020 в 7:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Алиев был на подиуме юниорских этапов Гран-при, начиная со своего первого юниорского сезона-2014/15, в последующих двух сезонах Дмитрий выиграл как золото и серебро финала серии, так и стал вице-чемпионом мира среди юниоров.

Наиболее драматичным для Алиева получился олимпийский сезон-2017/18, ставший для него первым на взрослом уровне. Фигурист сначала ярко проявил себя на контрольных прокатах сборной России, но затем травма помешала ему удачно выступить на этапах Гран-при. На чемпионате страны в ожесточенной борьбе он сначала стал третьим, а на московском чемпионате Европы стал — вторым. Тогда-то Дмитрий стал обладателем заветной путевки в Пхенчхан-2018, где он стал седьмым.

Постолимпийский сезон стал для Алиева крайне неудачным — он не имел шансов на попадание ни в финал Гран-при, но в сборную страны. А вот в текущем сезоне Дмитрий восстал словно птица-феникс, впервые в карьере став чемпионом страны и Европы. По ходу сезона Алиев набрал неплохую форму, имел все шансы побороться за место в тройке сильнейших на мировом первенстве и даже отправился на акклиматизационный сбор в США. Однако судьба решила иначе, турнир отменили из-за пандемии коронавируса, а Дмитрию пришлось возвращаться домой ни с чем.

Алиев исполняет на две программы пять четверных прыжков: три тулупа в четыре оборота и два лутца.

Артур Даниелян (16 лет)

Тренер: Елена Буянова (Москва).

Достижения на международном уровне: вице-чемпион Европы-2020, вице-чемпион мира среди юниоров-2018.

Удивительно, но судьбу Артура Даниеляна в некотором роде предопределила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. — Возможностью работы с Еленой Буяновой заинтересовался после Олимпиады в Сочи, — рассказывал Даниелян. — Посмотрел много всяких роликов с ней и с Аделиной Сотниковой. Вдохновился и захотел попробовать поучиться у Елены Германовны.

Его карьера под руководством Буяновой стала развиваться волнообразно. В сезоне-2017/18 он получил право дебютировать на международном юниорском уровне, но на этапе серии Гран-при в Хорватии стал седьмым и не получил второй этап. Однако на юниорском первенстве страны Артур занял третье место, а на чемпионате мира среди юниоров — вторым, в 14 лет без четверных прыжков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9pgI5LoYIX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9pgI5LoYIX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9pgI5LoYIX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artur Danielyan (@artur_danielyan17)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-12T21:20:59+00:00">12 Мар 2020 в 2:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2018/19 Артуру закрепить успех не удалось — на первенстве страны он стал пятым, а на чемпионате мира в этой же возрастной категории — четвертым. В завершившемся сезоне его выступление на юниорском уровне получилось неоднозначным: на этапах юниорского Гран-при он дважды стал вторым и не отобрался в финал серии. А в сентябре 2019 года даже задумывался об окончании карьеры. Вместо этого Даниеляна ждал взлет на взрослом уровне: второе место на чемпионате страны и серебро чемпионата Европы в 16 лет. Благодаря этому Артур должен был дебютировать на своем первом взрослом чемпионате мира, однако его отменили из-за пандемии коронавируса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9q7rLXIDjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9q7rLXIDjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9q7rLXIDjf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artur Danielyan (@artur_danielyan17)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-13T10:42:26+00:00">13 Мар 2020 в 3:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока Даниелян исполняет в произвольной программе только два четверных сальхова, хотя один из них в довольно редком сочетании — через ойлер с сальховом в три оборота. Однако после известия об отмене чемпионата мира фигурист исполнил на тренировке редкий каскад «четверной риттбергер — тройной тулуп».

Андрей Мозалев (16 лет)

Тренер: Кирилл Давыденко (Санкт-Петербург).

Достижения на международном уровне: чемпион мира среди юниоров-2020, серебряный призер юниорского финала Гран-при-2019/20, серебряный призер Зимних юношеских Олимпийских Игр-2020.

На контрольных прокатах юниорской сборной России в начале августа прошлого года Андрей Мозалев не производил впечатления будущего лидера юниорского сезона. Однако старт юниорской серии Гран-при расставил все по своим местам — две уверенных победы на этапах и серебро в финале серии, а затем и на Зимних юношеских Олимпийских Играх.

Однако такое ударное начало сезона чуть было не оставило Андрея без путевки на чемпионат мира среди юниоров — после короткой программы на первенстве страны он был аж 13-м! Однако удачное выступление в произвольной принесло ему спасительную бронзу и путевку на турнир, который он в итоге и выиграл. Там Мозалев исполнил практически безошибочно все то, чем сейчас владеет из четверного арсенала: два четверных тулупа (сольно и в каскаде). Однако в следующем сезоне фигурист планирует дебютировать на взрослом уровне, а, значит, придется серьезно усложняться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9toTIpJrVV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9toTIpJrVV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9toTIpJrVV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andrey Mozalev▪️ (@mozalev_andrey)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-14T11:49:15+00:00">14 Мар 2020 в 4:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В короткой планирую исполнять два четверных прыжка, а в произвольной — три, — рассказывал фигурист в интервью «СЭ» о своих планах.

— Все реально, просто нужно ментально к этому подготовиться, — добавил его тренер Кирилл Давыденко.

Петр Гуменник (17 лет)

Тренер: Вероника Дайнеко (Санкт-Петербург).

Достижения на международном уровне: серебряный призер юниорского финала Гран-при-2019/20, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020.

Гуменник начал участвовать в ледовых шоу в еще совсем юном возрасте, когда тренировался в группе Алексея и Татьяны Мишиных. Однако настоящие успехи пришли к нему после перехода к Веронике Дайнеко. Фигурист выиграл два своих этапа Гран-при в сезоне 2018/19 и стал серебряным призером финала серии. А в этом сезоне закрепил успех бронзой юниорского чемпионата мира, где до серебра не хватило всего 0,63 балла. Всему виной неудача в короткой программе — девятое место из-за падения с тройного акселя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9hhdq0pvlH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9hhdq0pvlH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9hhdq0pvlH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Petr Gumennik (@petr._.og)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-09T18:58:38+00:00">9 Мар 2020 в 11:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока Гуменник в числе прочего исполняет в произвольной программе два четверных сальхова и каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», к которому даже иногда цепляет риттбергер в два оборота. Однако очевидно, что для успешных выступлений на взрослом уровне в следующем сезоне потребуется усиление прыжкового контента — четверными лутцем и тулупом, которые он пока исполняет только на тренировках.

Даниил Самсонов (14 лет)

Тренер: Этери Тутберидзе (Москва).

Достижения на международном уровне: бронзовый призер юниорского финала Гран-при-2019/20 и Зимних юношеских Олимпийских Игр-2020.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2w2_Avo4CC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2w2_Avo4CC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2w2_Avo4CC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Даниил Самсонов (@daniksamson)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-23T18:15:32+00:00">23 Сен 2019 в 11:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Самсонов привлек к себе внимание еще в феврале прошлого года, когда выиграл первенство России среди юниоров. Миниатюрный фигурист в 13 лет не только обошел более старших участников, но и единственный исполнил в произвольной программе четверной лутц, пусть и с помаркой. Однако Самсонов не смог принять участие в юниорском чемпионате из-за юного возраста. В сезоне-2019/20 он, наконец, получил право выступать на международных соревнованиях и стал победителем юниорского этапа в Польше, бронзовым призером этапа в Латвии и третьим в финале серии.

Четверной лутц так и не покорился фигуристу, однако в пользу Самсонова сыграли присущие группе Тутберидзе фишки — высокое качество непрыжковых элементов, исполняемых на четвертый уровень сложности, каскад «тройной лутц-тройной риттбергер» и прыжки с двумя поднятыми руками. Фигурист не очень удачно выступил Зимних юношеских Олимпийских Играх, но вновь стал победителем первенства страны среди юниоров с уже другим четверным прыжком — сальховом. Однако на юниорский чемпионат мира Даниил вновь не попал — на сей раз из-за проблем со здоровьем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o5vmB1fe3z0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конкуренты для Самарина и Коляды

Очевидно, что новое поколение даст бой как вице-чемпиону Европы-2019 Александру Самарину, так и останавливающемуся после болезни Михаилу Коляде. Другое дело, что мужское катание в этом плане несколько отличается от женского. Вчерашние юниоры далеко не всегда могут закрепить свой успех на взрослом уровне.

Достаточно вспомнить ученика Тутберидзе вице-чемпиона мира среди юниоров-2014 Адъяна Питкеева и также тренирующегося в ее группе победителя юниорского мирового первенства-2018 Алексея Ерохова. Также пока не нашел себя во взрослом катании и вице-чемпион мира среди юниоров-2019 Роман Савосин. Он выступил лишь на одном этапе Гран-при, где стал 12-м.

В России еще не появилось суперзвезды уровня двукратного чемпиона мира Натана Чена и двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Однако сформировалась серьезная конкурентная среда из талантливых одиночников, каждый из которых может выстрелить в обозримом будущем.