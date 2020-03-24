Плющенко и Ягудина скоро затмят. В России подросло суперпоколение одиночников
Почему можно не беспокоиться за будущее российского мужского катания.
Почему можно не беспокоиться за будущее российского мужского катания.
Первый российский пьедестал на московском этапе
Однако правильнее говорить не о конкретном преемнике великих фигуристов, а о появлении нового поколения одиночников. Ведут которых не только тренеры олимпийских чемпионов Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и Елена Буянова, но и молодые специалисты, которые только пробивают себе дорогу в тренерскую элиту. Эти парни уже знают, что такое взросление, травмы и неудачи после ярких побед. Однако умеют главное — сконцентрироваться в нужный момент и взять свое.
Тренер: Евгений Рукавицын (Санкт-Петербург).
Достижения на международном уровне: чемпион Европы-2020,
Дмитрий Алиев был на подиуме юниорских этапов
Наиболее драматичным для Алиева получился олимпийский сезон-2017/18, ставший для него первым на взрослом уровне. Фигурист сначала ярко проявил себя на контрольных прокатах сборной России, но затем травма помешала ему удачно выступить на этапах
Постолимпийский сезон стал для Алиева крайне неудачным — он не имел шансов на попадание ни в финал
Алиев исполняет на две программы пять четверных прыжков: три тулупа в четыре оборота и два лутца.
Тренер: Елена Буянова (Москва).
Достижения на международном уровне:
Удивительно, но судьбу Артура Даниеляна в некотором роде предопределила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. — Возможностью работы с Еленой Буяновой заинтересовался после Олимпиады в Сочи, — рассказывал Даниелян. — Посмотрел много всяких роликов с ней и с Аделиной Сотниковой. Вдохновился и захотел попробовать поучиться у Елены Германовны.
Его карьера под руководством Буяновой стала развиваться волнообразно. В сезоне-2017/18 он получил право дебютировать на международном юниорском уровне, но на этапе серии
В сезоне-2018/19 Артуру закрепить успех не удалось — на первенстве страны он стал пятым, а на чемпионате мира в этой же возрастной категории — четвертым. В завершившемся сезоне его выступление на юниорском уровне получилось неоднозначным: на этапах юниорского
Пока Даниелян исполняет в произвольной программе только два четверных сальхова, хотя один из них в довольно редком сочетании — через ойлер с сальховом в три оборота. Однако после известия об отмене чемпионата мира фигурист исполнил на тренировке редкий каскад «четверной риттбергер — тройной тулуп».
Тренер: Кирилл Давыденко (Санкт-Петербург).
Достижения на международном уровне: чемпион мира среди юниоров-2020, серебряный призер юниорского финала Гран-при-2019/20, серебряный призер Зимних юношеских Олимпийских Игр-2020.
На контрольных прокатах юниорской сборной России в начале августа прошлого года Андрей Мозалев не производил впечатления будущего лидера юниорского сезона. Однако старт юниорской серии
Однако такое ударное начало сезона чуть было не оставило Андрея без путевки на чемпионат мира среди юниоров — после короткой программы на первенстве страны он был аж 13-м! Однако удачное выступление в произвольной принесло ему спасительную бронзу и путевку на турнир, который он в итоге и выиграл. Там Мозалев исполнил практически безошибочно все то, чем сейчас владеет из четверного арсенала: два четверных тулупа (сольно и в каскаде). Однако в следующем сезоне фигурист планирует дебютировать на взрослом уровне, а, значит, придется серьезно усложняться.
— В короткой планирую исполнять два четверных прыжка, а в произвольной — три, — рассказывал фигурист в интервью «СЭ» о своих планах.
— Все реально, просто нужно ментально к этому подготовиться, — добавил его тренер Кирилл Давыденко.
Тренер: Вероника Дайнеко (Санкт-Петербург).
Достижения на международном уровне: серебряный призер юниорского финала Гран-при-2019/20, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020.
Гуменник начал участвовать в ледовых шоу в еще совсем юном возрасте, когда тренировался в группе Алексея и Татьяны Мишиных. Однако настоящие успехи пришли к нему после перехода к Веронике Дайнеко. Фигурист выиграл два своих этапа
Пока Гуменник в числе прочего исполняет в произвольной программе два четверных сальхова и каскад «тройной
Тренер: Этери Тутберидзе (Москва).
Достижения на международном уровне: бронзовый призер юниорского финала Гран-при-2019/20 и Зимних юношеских Олимпийских Игр-2020.
Даниил Самсонов привлек к себе внимание еще в феврале прошлого года, когда выиграл первенство России среди юниоров. Миниатюрный фигурист в 13 лет не только обошел более старших участников, но и единственный исполнил в произвольной программе четверной лутц, пусть и с помаркой. Однако Самсонов не смог принять участие в юниорском чемпионате
Четверной лутц так и не покорился фигуристу, однако в пользу Самсонова сыграли присущие группе Тутберидзе фишки — высокое качество непрыжковых элементов, исполняемых на четвертый уровень сложности, каскад «тройной
Очевидно, что новое поколение даст бой как
Достаточно вспомнить ученика Тутберидзе
В России еще не появилось суперзвезды уровня двукратного чемпиона мира Натана Чена и двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Однако сформировалась серьезная конкурентная среда из талантливых одиночников, каждый из которых может выстрелить в обозримом будущем.