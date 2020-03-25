Журнал Esquire признал фигуристку Трусову одним из 12 апостолов нашего времени
Журнал Esquire включил российскую фигуристку Александру Трусову в число 12 «апостолов» нашего времени.
Журнал Esquire включил российскую фигуристку Александру Трусову в число 12 «апостолов» нашего времени.
Каждый год журнал выбирает 12 людей из разных сфер, которые по мнению редакции, двигают свою сферу вперед. Трусову выбрали на роль «апостола» в спорте.
«Юная фигуристка прыгает как никто другой. Она уже вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, но чтобы выиграть главную награду в жизни любого спортсмена, ей нужно победить систему, которая ее же и воспитала», — говорится в профайле Трусовой.
В сезоне-2019/20 Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип. Ранее она становилась первой девушкой, которой удалось исполнить четверной лутц и тулуп. В прошлом сезоне она выиграла два этапа
В список также вошли музыкант Шарлот, актер Юрий Борисов, театральный режиссер Вика Привалова,