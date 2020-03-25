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00:58 (мск), источник: Sport24

Журнал Esquire признал фигуристку Трусову одним из 12 апостолов нашего времени

Журнал Esquire включил российскую фигуристку Александру Трусову в число 12 «апостолов» нашего времени.

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Источник: Sport24

Каждый год журнал выбирает 12 людей из разных сфер, которые по мнению редакции, двигают свою сферу вперед. Трусову выбрали на роль «апостола» в спорте.

«Юная фигуристка прыгает как никто другой. Она уже вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, но чтобы выиграть главную награду в жизни любого спортсмена, ей нужно победить систему, которая ее же и воспитала», — говорится в профайле Трусовой.

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В сезоне-2019/20 Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип. Ранее она становилась первой девушкой, которой удалось исполнить четверной лутц и тулуп. В прошлом сезоне она выиграла два этапа Гран-при и завоевала бронзовые медали Финала Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы.

В список также вошли музыкант Шарлот, актер Юрий Борисов, театральный режиссер Вика Привалова, стендап-комик Нурлан Сабуров, основатель стартапа Learn 2 Play Максим Древаль, замдиректора ММОМА Алексей Новоселов, режиссер Борис Акопов, основатель компании бионических протезов Илья Чех, писатель Алексей Поляринов, сооснователь Baza Никита Могутин и CEO «Кухни на районе» Антон Лозин.

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