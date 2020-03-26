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08:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США.

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Источник: РИА "Новости"

Навка рассказала о происходящем в Штатах со слов подруги, проживающей там.

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Она отметила, что три недели назад американцы смеялись над вирусом и методами безопасности, однако сегодня в стране закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептиков и туалетной бумаги, а скорая помощь перегружена.

Олимпийская чемпионка обратила внимание, что ситуация в России пока не столь критична. Она призвала россиян не паниковать и осознанно выполнять рекомендованные меры по безопасности. «На данный момент США занимает третье место в мире по количеству зараженных в мире. Хотелось бы, чтобы Россия занимала в этом рейтинге одно из последних мест!» — подытожила Навка.

По последним данным, в мире выявлено свыше 443 тысяч инфицированных коронавирусом; 19,7 тысячи человек погибли, 111,9 тысячи — вылечились. в России было зарегистрировано 658 случаев заражения. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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