Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова эвакуирована вместе с другими пассажирами из
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова эвакуирована вместе с другими пассажирами из
Как сообщили РИА Новости в окружении спортсменки, она действительно была вывезена из Египта и уходит на карантин, так как вернулась
Во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с помощью компании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ.
Согласно опубликованной в субботу Минздравом Египта статистике, общее число заболевших в стране достигло 576, 121 человек излечился, 36, в том числе иностранные граждане, скончались.