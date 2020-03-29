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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова эвакуирована вместе с другими пассажирами из Шарм-эш-Шейха в Москву, сообщается на сайте посольства РФ в Египте.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:30 MSK, 29.03
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Как сообщили РИА Новости в окружении спортсменки, она действительно была вывезена из Египта и уходит на карантин, так как вернулась из-за границы. Вместе с 15-летней фигуристкой из Египта были эвакуированы ее родители и братья.

Во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с помощью компании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно опубликованной в субботу Минздравом Египта статистике, общее число заболевших в стране достигло 576, 121 человек излечился, 36, в том числе иностранные граждане, скончались.

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