Плющенко: Сидим по домам, если хотим победить в борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что нужно оставаться дома, чтобы победить коронавирус.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что нужно оставаться дома, чтобы победить коронавирус.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.
«Домашний футбол с детьми. Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом», — написал Плющенко к видео в Instagram, где он играет в футбол.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 575 тысяч случаев заражения, свыше 26,6 тысячи человек скончались.