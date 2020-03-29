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16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко: Сидим по домам, если хотим победить в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что нужно оставаться дома, чтобы победить коронавирус.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:03 MSK, 29.03
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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.

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Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

«Домашний футбол с детьми. Сидим по домам, если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом», — написал Плющенко к видео в Instagram, где он играет в футбол.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 575 тысяч случаев заражения, свыше 26,6 тысячи человек скончались.

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