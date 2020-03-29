Фигуристка Трусова сообщила, что продолжает тренироваться, находясь на карантине

«Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья», — сказала 15-летняя Трусова.
Трусова дебютировала на взрослом уровне в прошедшем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Она завоевала бронзовые медали финала Гран-при, а также чемпионатов России и Европы. На текущий момент Трусова — единственная фигуристка в мире, вставляющая пять четверных прыжков в произвольную программу.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов.