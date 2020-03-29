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16:26 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Трусова сообщила, что продолжает тренироваться, находясь на карантине

ТАСС, 29 марта. Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что продолжает тренироваться в индивидуальном порядке, находясь дома во время карантина. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:03 MSK, 29.03
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Трусова находится на карантине по возвращении из Египта.

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«Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья», — сказала 15-летняя Трусова.

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Трусова дебютировала на взрослом уровне в прошедшем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Она завоевала бронзовые медали финала Гран-при, а также чемпионатов России и Европы. На текущий момент Трусова — единственная фигуристка в мире, вставляющая пять четверных прыжков в произвольную программу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов.


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