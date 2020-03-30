«Ажиотаж в магазинах — дурдом. Мы в бункер не собираемся». Вице-чемпионка мира Леонова о жизни в условиях карантина
Новый выпуск «Фигурки».
Новый выпуск «Фигурки».
— У вас в Питере уже ввели карантин?
— В пятницу в Академии была последняя тренировка. С субботы по следующее воскресенье мы отдыхаем, как сказал президент РФ.
— Как ты себе представляешь жизнь на карантине?
— Сложновато, потому что я не представляю свою жизнь безо льда. Наверное, буду периодически в морозилку заглядывать.
— Сколько для тебя критично не кататься? После скольких дней отдыха ты выйдешь на лед и спросишь себя: «Так. Как я это делала?»
— Если не кататься, но поддерживать себя в форме дома
— Сейчас отменили чемпионат мира, очень много всего отменяется. В том числе перенесли твое шоу, которое должно было пройти 25 апреля. Как ты реагировала на все эти новости?
— На самом деле, ситуация с шоу — это самая большая грусть, потому что я очень хотела его провести, и я получила максимальное удовольствие, выступая у Лизы на шоу недавно. Поэтому для меня было реально сложно поверить в то, что все будет настолько серьезно.
— У вас спортивная семья: ты, Антон Шулепов. Вы
— Я думаю, что да. Наверное, будем вместе. Хотя не знаю, как мы тут поместимся. Ну, по очереди. Пока он будет делать
— Что вы сегодня ели? Этот вопрос крайне актуален.
— На самом деле, ты сегодня так попала. Выпало, что у нас сегодня углеводный день и сегодня будут спагетти с пармезаном. С питанием у нас все стало достаточно серьезно. Мы с Антоном вместе решили уменьшить количество жира в своих организмах.
— Вы ходили и измеряли это?
— Нет, мы не измеряли, просто для себя. Спустя две недели уже чувствуется, что без
— Поделись
— Самое вкусное, наверное, что я ела — это куриные котлетки на пару, которые готовил Антон. У нас есть мультиварка, которую на свадьбу подарили. И теперь это наш лучший друг, в ней мы готовим. Очень вкусно и безумно сытно. И до утра ничего не хочется.
— То есть он сам их сделал?
— Да, прямо сам.
— Расскажи о рационе обычного дня. Один день углеводный?
— Да, один день углеводный. Утром Антон ест либо яичницу, либо овсянку. Если яичницу, то я вместе с ним. Овсянку я не очень люблю, поэтому утром себе иногда позволяю сладости. Чтобы на весь день хватило углеводов. Обед — это
— И не такой жирный как сметана.
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— Где гречка в рационе, я не могу понять? Я хочу увидеть человека, который ест эту знаменитую гречу.— Гречу еще ни разу не готовили, потому что это очень долго, на мой взгляд. Мы, на самом деле, вот в этой мишуре в магазинах вообще ничего не покупали. Посчитали, что это дурдом. Нам это не нужно.
— Вы не закупались?
— Нет, мы в бункер не собираемся.
— Если закроют, то что есть? Голодать?
— Нет, если будет объявление, что будут закрываться продуктовые, то, конечно, мы затаримся. И обязательно туалетной бумагой, что важно.
— Что самое важное на карантине?
— Первое — это обязательно выспаться. Первые несколько дней, наверное, будем спать «до отвала». Хотя, на самом деле, наша собака Белла вообще не дает спать. В семь утра она начинает ходить, прыгать по нам, она научилась запрыгивать на кровать, она хочет играть, в туалет. Ну, до девяти, возможно, дотянет
— А есть список
— Список еще не написали, но могу посоветовать «Ведьмак», мы недавно посмотрели. И очень огорчились, что второй сезон будет только в 2021 году. Возможно, пересмотрим всю вселенную «Марвел», не знаю еще. Это мы тоже очень любим.
И будем готовить. Когда мы готовим вместе, время летит достаточно быстро. Надо
— Что за коробочки?
— Это Антону подарили на финале [Кубка России] очень много чая.
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— Собираем шерсть Беллы с пола. Она очень сыпется.