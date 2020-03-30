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11:21 (мск), источник: Sport24

«Ажиотаж в магазинах — дурдом. Мы в бункер не собираемся». Вице-чемпионка мира Леонова о жизни в условиях карантина

Новый выпуск «Фигурки».

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Источник: РИА "Новости"

Вице-чемпионка мира Алена Леонова стала гостем специального выпуска «Фигурки» с Эммой Гаджиевой. Ведущая и спортсменка созвонились по скайпу и обсудили жизнь в условиях карантина: как поддерживать форму, что есть и чем себя развлечь.

— У вас в Питере уже ввели карантин?

— В пятницу в Академии была последняя тренировка. С субботы по следующее воскресенье мы отдыхаем, как сказал президент РФ.

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— Как ты себе представляешь жизнь на карантине?

— Сложновато, потому что я не представляю свою жизнь безо льда. Наверное, буду периодически в морозилку заглядывать.

— Сколько для тебя критично не кататься? После скольких дней отдыха ты выйдешь на лед и спросишь себя: «Так. Как я это делала

— Если не кататься, но поддерживать себя в форме дома каким-то образом, то, мне кажется, что можно год так прозаниматься. Все равно ноги вспомнят. На мой взгляд, не будет такого, что я прямо отвыкну. Я двадцать пять лет катаюсь, мне кажется, что только если я еще двадцать пять лет не буду кататься, тогда да, забуду.

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— Сейчас отменили чемпионат мира, очень много всего отменяется. В том числе перенесли твое шоу, которое должно было пройти 25 апреля. Как ты реагировала на все эти новости?

— На самом деле, ситуация с шоу — это самая большая грусть, потому что я очень хотела его провести, и я получила максимальное удовольствие, выступая у Лизы на шоу недавно. Поэтому для меня было реально сложно поверить в то, что все будет настолько серьезно.

— У вас спортивная семья: ты, Антон Шулепов. Вы как-то вместе будете заниматься? Уже думали над этим?

— Я думаю, что да. Наверное, будем вместе. Хотя не знаю, как мы тут поместимся. Ну, по очереди. Пока он будет делать какие-то подходы, я отдохну. Потом наоборот.

— Что вы сегодня ели? Этот вопрос крайне актуален.

— На самом деле, ты сегодня так попала. Выпало, что у нас сегодня углеводный день и сегодня будут спагетти с пармезаном. С питанием у нас все стало достаточно серьезно. Мы с Антоном вместе решили уменьшить количество жира в своих организмах.

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— Вы ходили и измеряли это?

— Нет, мы не измеряли, просто для себя. Спустя две недели уже чувствуется, что без каких-то особых усилий сбрасывается все лишнее, то, что было набрано. Поэтому пока держимся и не голодаем. Антон еще и от сахара отказался. Стараемся по очереди готовить, он меня учит, что и как правильно. На ютубе смотрит всякие ролики о правильном питании.

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— Поделись каким-нибудь рецептом.

— Самое вкусное, наверное, что я ела — это куриные котлетки на пару, которые готовил Антон. У нас есть мультиварка, которую на свадьбу подарили. И теперь это наш лучший друг, в ней мы готовим. Очень вкусно и безумно сытно. И до утра ничего не хочется.

— То есть он сам их сделал?

— Да, прямо сам.

— Расскажи о рационе обычного дня. Один день углеводный?

— Да, один день углеводный. Утром Антон ест либо яичницу, либо овсянку. Если яичницу, то я вместе с ним. Овсянку я не очень люблю, поэтому утром себе иногда позволяю сладости. Чтобы на весь день хватило углеводов. Обед — это что-то приготовленное на пару: любые котлетки и овощи. Либо салат с тунцом. Что-то легкое и полезное. Естественно, заправку можно любую. Недавно для себя открыла, что салаты можно заправлять греческим йогуртом. Туда можно добавить чеснок, и получится нереально вкусный соус.

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— И не такой жирный как сметана.

— Да-да. На ужин творог с бананом, например. Что-то такое, легенькое и хватит до утра.

— Где гречка в рационе, я не могу понять? Я хочу увидеть человека, который ест эту знаменитую гречу.— Гречу еще ни разу не готовили, потому что это очень долго, на мой взгляд. Мы, на самом деле, вот в этой мишуре в магазинах вообще ничего не покупали. Посчитали, что это дурдом. Нам это не нужно.

— Вы не закупались?

— Нет, мы в бункер не собираемся.

— Если закроют, то что есть? Голодать?

— Нет, если будет объявление, что будут закрываться продуктовые, то, конечно, мы затаримся. И обязательно туалетной бумагой, что важно.

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— Что самое важное на карантине?

— Первое — это обязательно выспаться. Первые несколько дней, наверное, будем спать «до отвала». Хотя, на самом деле, наша собака Белла вообще не дает спать. В семь утра она начинает ходить, прыгать по нам, она научилась запрыгивать на кровать, она хочет играть, в туалет. Ну, до девяти, возможно, дотянет как-то. Видимо, будем смотреть сериалы, фильмы.

— А есть список какой-то?

— Список еще не написали, но могу посоветовать «Ведьмак», мы недавно посмотрели. И очень огорчились, что второй сезон будет только в 2021 году. Возможно, пересмотрим всю вселенную «Марвел», не знаю еще. Это мы тоже очень любим.

И будем готовить. Когда мы готовим вместе, время летит достаточно быстро. Надо что-то придумать. Какой-нибудь боулинг. У меня тут есть много коробочек из-под чая, как-нибудь их поставим и будем маленьким мячиком сбивать. Что-нибудь придумаем.

— Что за коробочки?

— Это Антону подарили на финале [Кубка России] очень много чая.

— Что-то собираете вместе с Антоном? Кроме медалей.

— Собираем шерсть Беллы с пола. Она очень сыпется.

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