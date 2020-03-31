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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева исполнила психоделический танец на карантине

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева, находящаяся на самоизоляции, показала видео с психоделическим танцем. Ролик опубликован на странице спортсменки в TikTok.

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Источник: РИА "Новости"

На видео Медведева танцует под песню группы «На-На» в костюме единорога.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фигуристка с 2018 года живет и тренируется в Торонто. Спортивная арена, где занималась Медведева, ранее была закрыта из-за распространения коронавируса.

В марте спортсменка должна была дебютировать в роли комментатора во время чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, но турнир отменили из-за пандемии COVID-19.

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