Медведева исполнила психоделический танец на карантине
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева, находящаяся на самоизоляции, показала видео с психоделическим танцем. Ролик опубликован на странице спортсменки в TikTok.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева, находящаяся на самоизоляции, показала видео с психоделическим танцем. Ролик опубликован на странице спортсменки в TikTok.
На видео Медведева танцует под песню группы «На-На» в костюме единорога.
Фигуристка с 2018 года живет и тренируется в Торонто. Спортивная арена, где занималась Медведева, ранее была закрыта
В марте спортсменка должна была дебютировать в роли комментатора во время чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, но турнир отменили