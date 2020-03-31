Медведева исполнила психоделический танец на карантине

Источник: РИА "Новости"

На видео Медведева танцует под песню группы «На-На» в костюме единорога.

Фигуристка с 2018 года живет и тренируется в Торонто. Спортивная арена, где занималась Медведева, ранее была закрыта из-за распространения коронавируса.