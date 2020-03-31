Ледовое шоу с участием Медведевой отменено из-за коронавируса

«В ответ на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, запреты на массовые собрания на местном уровне и закрытие границы между США и Канадой было принято решение отменить тур для обеспечения безопасности фигуристов, сотрудников, партнеров и болельщиков. С нетерпением ждем встречи со всеми вами в сезоне 2021 года», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу.