Ледовое шоу с участием Медведевой отменено из-за коронавируса
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ледовое шоу Stars on Ice-2020 с участием ряда известных фигуристов, в том числе двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой, отменено
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ледовое шоу Stars on Ice-2020 с участием ряда известных фигуристов, в том числе двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой, отменено
«В ответ на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, запреты на массовые собрания на местном уровне и закрытие границы между США и Канадой было принято решение отменить тур для обеспечения безопасности фигуристов, сотрудников, партнеров и болельщиков. С нетерпением ждем встречи со всеми вами в сезоне 2021 года», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время в США зафиксировано более 122 тысяч случаев заражения, более двух тысяч людей умерли.