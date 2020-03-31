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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ледовое шоу с участием Медведевой отменено из-за коронавируса

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ледовое шоу Stars on Ice-2020 с участием ряда известных фигуристов, в том числе двукратной чемпионки мира россиянки Евгении Медведевой, отменено из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

«В ответ на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, запреты на массовые собрания на местном уровне и закрытие границы между США и Канадой было принято решение отменить тур для обеспечения безопасности фигуристов, сотрудников, партнеров и болельщиков. С нетерпением ждем встречи со всеми вами в сезоне 2021 года», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу.

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Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время в США зафиксировано более 122 тысяч случаев заражения, более двух тысяч людей умерли.

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