«Ни с кем не встречаюсь. Познаю себя». Туктамышева — о личной жизни и карантине из-за коронавируса

«С кем я сейчас встречаюсь? Ни с кем. Встречаюсь с познанием. Познаю себя. Что касается коронавируса и карантина, то проблема в том, что никто не знает, когда это закончится. Если бы была четкая дата… Например, если было бы понятно, что через полтора месяца все точно выйдут на работу, все прекратится, найдется вакцина и мир вернется в нормальный режим, то сейчас все воспринималось бы по-другому, так как мы бы четко знали, когда все закончится. А когда ты в неведении и не знаешь, что происходит… Сейчас же вообще разная информация отовсюду, все закрывается. Вот это меня больше всего волнует. Я просто не люблю чего-то не знать. Чтобы чувствовать себя хорошо, мне нужно понимать, что и зачем происходит. Сейчас же остается только отдавать миру позитивную энергию, чтобы все это поскорее прошло. Наверное, уже все от этого устали. Сужу по друзьям, с которыми переписываюсь. Подруга, кстати, застряла на Бали. И такое бывает», — сказала Туктамышева.