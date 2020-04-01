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19:40 (мск), источник: Sport24

«Покидаю Канаду, у меня все хорошо». Медведева сообщила, что летит в Японию

Известная российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию в связи с тем, что азиатская страна вскоре закроет границы для иностранцев из большинства стран из-за пандемии коронавируса.

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В июне в Японии должно состояться шоу Медведевой «Prism on Ice».

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«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего.

В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и, пожалуйста, берегите себя и родных! — написала Медведева в инстаграме.

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