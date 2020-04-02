Туктамышева анонсировала свое реалити-шоу в Instagram

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Новый проект будет реализован фигуристкой при помощи хореографа Юрия Смекалова и одного из творческих объединений, которые помогали спортсменке с постановкой короткой программы «Болеро» на победном чемпионате мира в 2015 году.

«Хотите вместе со мной заниматься подготовкой нового номера для следующего сезона? Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером», — написала Туктамышева в своем Instagram-аккаунте.

«Мы попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне», — добавила фигуристка.