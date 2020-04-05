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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я нравлюсь себе как фигуристка и не хочу становиться другой». Медведева — о своей карьере

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что устраивает себя как фигуристка.

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— Я нравлюсь самой себе как фигуристка, поэтому у меня нет желания превращаться в другого человека, — приводит японский журнал Number Plus слова Медведевой. — Все в моей жизни, от прошлого до настоящего, — это путь, который я выбрал и по которому я иду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Честно говоря, я не хотела бы говорить о последних двух сезонах. Два года назад я не ожидала, что на меня обрушится столько трудностей сразу.

В некоторых моментах приходилось прикладывать очень много сил, но теперь я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается, хотя тяжелые времена у меня по-прежнему бывают.

В настоящий момент 20-летняя фигуристка покинула Канаду, где тренировалась под руководством Брайана Орсера, и отправилась в Японию для подготовки к ледовому шоу «Сейлор Мун» в начале июне, где она должна исполнить главную роль.

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