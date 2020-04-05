Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
По условиям челленджа участник должен за 45 секунд выполнить максимальное количество повторений упражнения на пресс.
«Спасибо Криштиану Роналду за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?», — подписала Медведева видео в своем
При этом сам португалец смог повторить упражнение 142 раза в течение 45 секунд.