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20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.

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По условиям челленджа участник должен за 45 секунд выполнить максимальное количество повторений упражнения на пресс.

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«Спасибо Криштиану Роналду за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?», — подписала Медведева видео в своем Instagram-аккаунте.

При этом сам португалец смог повторить упражнение 142 раза в течение 45 секунд.

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