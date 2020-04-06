Трусова рассказала, какой прыжок для нее самый сложный
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Александра Трусова рассказала, что тройной аксель является для нее самым сложным элементом в фигурном катании.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Александра Трусова рассказала, что тройной аксель является для нее самым сложным элементом в фигурном катании.
В минувшем сезоне Трусова включала в свои программы до пяти четверных прыжков.
«Мне нужно научиться стабильно прыгать тройной аксель. Пока я не могу всегда правильно его сделать. Я его выучила, но для меня он все равно остается самым сложным прыжком. И еще хочу, чтобы в следующем сезоне все четверные были также стабильны», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».
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