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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова рассказала, какой прыжок для нее самый сложный

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Александра Трусова рассказала, что тройной аксель является для нее самым сложным элементом в фигурном катании.

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Источник: Спорт РИА Новости

В минувшем сезоне Трусова включала в свои программы до пяти четверных прыжков.

«Мне нужно научиться стабильно прыгать тройной аксель. Пока я не могу всегда правильно его сделать. Я его выучила, но для меня он все равно остается самым сложным прыжком. И еще хочу, чтобы в следующем сезоне все четверные были также стабильны», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Трусова также рассказала о тренировке прыжков в домашних условиях из-за карантина: «Аксель — это три с половиной оборота. Но я пробовала больше трех с половиной, перекручиваешь совсем немного. И это аксель, который на полу прыгать легче, чем на льду, лично мне по крайней мере. А все остальные прыжки тяжелее исполнять не на льду. Поэтому четверные на полу делать не получается».

Ранее из-за эпидемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в марте в Канаде.

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