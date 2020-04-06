Трусова рассказала, какой прыжок для нее самый сложный

Источник: Спорт РИА Новости

В минувшем сезоне Трусова включала в свои программы до пяти четверных прыжков.

«Мне нужно научиться стабильно прыгать тройной аксель. Пока я не могу всегда правильно его сделать. Я его выучила, но для меня он все равно остается самым сложным прыжком. И еще хочу, чтобы в следующем сезоне все четверные были также стабильны», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Трусова также рассказала о тренировке прыжков в домашних условиях из-за карантина: «Аксель — это три с половиной оборота. Но я пробовала больше трех с половиной, перекручиваешь совсем немного. И это аксель, который на полу прыгать легче, чем на льду, лично мне по крайней мере. А все остальные прыжки тяжелее исполнять не на льду. Поэтому четверные на полу делать не получается».