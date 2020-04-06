Трусова: Хочу выступать до 22 лет, а потом трое детей

Трусова, которой в июне исполнится 16 лет, в минувшем сезоне завоевала бронзу Финала Гран-при, чемпионатов России и Европы, уступив на этих стартах соотечественницам Анне Щербаковой и Алене Косторной. Фигуристка должна была выступить в марте на чемпионате мира в Монреале, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Как бы оценила прошедший сезон? Четверка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон. Не могла долго поверить (в отмену чемпионата мира — ред.). Не знала, что должно произойти, чтобы в фигурном катании что-то отменили. Сначала не верилось, потом расстроилась, потому что я была готова к нему, хотелось показать катание лучше, чем на предыдущих соревнованиях. Осталось ощущение, что сезон еще не завершился», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».