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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова: Хочу выступать до 22 лет, а потом трое детей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова подвела итоги сезона и заявила, что хочет продолжать выступления до 22 лет.

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Источник: Спорт РИА Новости

Трусова, которой в июне исполнится 16 лет, в минувшем сезоне завоевала бронзу Финала Гран-при, чемпионатов России и Европы, уступив на этих стартах соотечественницам Анне Щербаковой и Алене Косторной. Фигуристка должна была выступить в марте на чемпионате мира в Монреале, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Как бы оценила прошедший сезон? Четверка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон. Не могла долго поверить (в отмену чемпионата мира — ред.). Не знала, что должно произойти, чтобы в фигурном катании что-то отменили. Сначала не верилось, потом расстроилась, потому что я была готова к нему, хотелось показать катание лучше, чем на предыдущих соревнованиях. Осталось ощущение, что сезон еще не завершился», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

На вопрос, до скольких лет она хотела бы выступать, фигуристка ответила: «До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И конечно, у меня будет очень много собак».

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