Трусова: Хочу выступать до 22 лет, а потом трое детей
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова подвела итоги сезона и заявила, что хочет продолжать выступления до 22 лет.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова подвела итоги сезона и заявила, что хочет продолжать выступления до 22 лет.
Трусова, которой в июне исполнится 16 лет, в минувшем сезоне завоевала бронзу Финала
«Как бы оценила прошедший сезон? Четверка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон. Не могла долго поверить (в отмену чемпионата мира — ред.). Не знала, что должно произойти, чтобы в фигурном катании
На вопрос, до скольких лет она хотела бы выступать, фигуристка ответила: «До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И конечно, у меня будет очень много собак».