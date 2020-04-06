Плющенко: Готовлю программу для одного шикарного спортсмена. Будет сюрприз

Источник: Sport24

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Игр Евгений Плющенко рассказал, что создает новые программы для фигуристов из своей академии во время незапланированной приостановки деятельности в связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19. Школа фигурного катания «Ангелы Плющенко», как и другие академии в Москве, закрылась в конце марта. Сотрудники и ученики заведения находятся на самоизоляции.

«Школа закрылась 21 марта, информации на тот момент было немного, поэтому мы даже не прощались, думая, что это ненадолго. Не собирали ни тренерский состав, ни административный пункт, ни детей, ни родителей. Потом уже я общался по телефону с некоторыми родителям о том, что нужно делать дальше. Сейчас готовлю программы на новый сезон — режу, собираю музыку, хореографию, ищу новые движения, обрабатываю огромное количество материала. Вчера до четырех утра работал.

Кто будет кататься под создаваемую программу? Для одного шикарного спортсмена. Кто это, пока секрет. Будет сюрприз, — приводит слова Плющенко ТАСС.