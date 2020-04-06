Семилетний сын Плющенко зарабатывает 12 миллионов рублей в год

— У него есть счет, — сказала Рудковская в прямом эфире Instagram с Тиной Канделаки. — С этого счета оплачиваются няни, водитель, охранник… Все его рекламные контракты оформлены на меня. У него четыре спонсора. Сейчас он снялся в мировой рекламе… Его годовой доход — 12 миллионов. Это без рекламы в социальных сетях.