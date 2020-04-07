«Я никому ничего не должна»: Загитова снялась для обложки журнала
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для обложки нового выпуска модного журнала Cosmopolitan.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для обложки нового выпуска модного журнала Cosmopolitan.
В фотосессии нового номера, который выйдет в мае, фигуристка предстала в ярком спортивном образе.
«Я больше никому ничего не должна», — анонсировано интервью Загитовой.
Загитова, которой в мае исполнится 18 лет, перед Новым годом объявила о приостановке карьеры, пропустив чемпионат России. Ранее она стала обладательницей всех возможных титулов в фигурном катании.