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19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Я никому ничего не должна»: Загитова снялась для обложки журнала

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась для обложки нового выпуска модного журнала Cosmopolitan.

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19
фотографий

В фотосессии нового номера, который выйдет в мае, фигуристка предстала в ярком спортивном образе.

«Я больше никому ничего не должна», — анонсировано интервью Загитовой.

Загитова, которой в мае исполнится 18 лет, перед Новым годом объявила о приостановке карьеры, пропустив чемпионат России. Ранее она стала обладательницей всех возможных титулов в фигурном катании.

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