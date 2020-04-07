«Я никому ничего не должна»: Загитова снялась для обложки журнала

В фотосессии нового номера, который выйдет в мае, фигуристка предстала в ярком спортивном образе.

«Я больше никому ничего не должна», — анонсировано интервью Загитовой.

Загитова, которой в мае исполнится 18 лет, перед Новым годом объявила о приостановке карьеры, пропустив чемпионат России. Ранее она стала обладательницей всех возможных титулов в фигурном катании.