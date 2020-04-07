Российская фигуристка рассказала о панической атаке на самоизоляции

Константинова отметила, что давно находится на даче, тренируется три раза в день и боится выходить за ворота. В один из дней у нее случились паническая атака и истерика. Спортсменка также добавила, что ей очень хочется покинуть пределы участка, но она понимает, что делать этого не стоит.