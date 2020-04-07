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22:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка рассказала о панической атаке на самоизоляции

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что тяжело переносит нахождение в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир в Instagram спортсменки.

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Источник: РИА "Новости"

Константинова отметила, что давно находится на даче, тренируется три раза в день и боится выходить за ворота. В один из дней у нее случились паническая атака и истерика. Спортсменка также добавила, что ей очень хочется покинуть пределы участка, но она понимает, что делать этого не стоит.

На последнем чемпионате России по фигурному катанию, прошедшем в декабре прошлого года, 19-летняя Константинова заняла 13-е место. Ее лучшим достижением на внутреннем первенстве является четвертая строчка. Также в активе спортсменки бронза Универсиады-2019.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

Из-за угрозы распространения коронавируса во многих регионах России введен режим всеобщей изоляции, в рамках которого гражданам рекомендуются выходить из дома только по уважительной причине, к примеру, для выгула собаки, похода в магазин или аптеку.

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