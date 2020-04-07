Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом. Она находится в Италии

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно.