Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом. Она находится в Италии
Российская фигуристка Кристина Шошина заразилась коронавирусом. Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире в инстаграме Станиславы Константиновой.
Российская фигуристка Кристина Шошина заразилась коронавирусом. Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире в инстаграме Станиславы Константиновой.
Сейчас Шошина находится в Италии.
«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно.
Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала, — цитирует Шошину «Чемпионат».
20-летняя Шошина за карьеру становилась победительницей турнира «Таллин-Трофи».