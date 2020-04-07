Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23:27 (мск), источник: Sport24

Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом. Она находится в Италии

Российская фигуристка Кристина Шошина заразилась коронавирусом. Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире в инстаграме Станиславы Константиновой.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 412 103 +81 071
Скончалось81 103 +7 186
Выздоровело298 352 +22 501
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 07.04
Источник: instagram.com/kristina_shoshina1

Сейчас Шошина находится в Италии.

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь. Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.

Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала, — цитирует Шошину «Чемпионат».

20-летняя Шошина за карьеру становилась победительницей турнира «Таллин-Трофи».

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
Читайте также
В память об умерших от коронавируса в городах Италии приспускают флаги
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
 Рудковская переспала с Плющенко на первом свидании: «Я держалась 8 часов»
Самая красивая попа в мировом биатлоне
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 7 апреля
Олимпийский чемпион из СКА поехал в Торонто: что ждет его в НХЛ?
Революции не будет: итоги заседания правления Союза биатлонистов
«Никому ничего не должна»: Загитова снялась для обложки журнала
В ФИФА прокомментировали скандал с выбором России хозяйкой ЧМ
Тренер Нурмагомедова раскрыл подробности срыва боя с Фергюсоном
Генеральный директор «Уфы» оценил вероятность исчезновения клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь