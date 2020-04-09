Зарубежные СМИ сообщили о дисквалификации фигуристки Степановой, перепутав ее с бегуньей

Источник: РИА "Новости"

Ранее ряд иностранных изданий написали со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о том, что 24-летняя фигуристка должна вернуть свои медали, завоеванные с ноября 2018 года. В среду на сайте РУСАДА появилась публикация, в которой говорилось об аннулировании всех результатов ее тезки, бегуньи Александры Степановой, которая дисквалифицирована на четыре года из-за наличия в пробе запрещенной субстанции.

«Поразительно, что в такое сложное для всех нас время, связанное с пандемией коронавируса, журналисты не удосуживаются прочитать действительную информацию РУСАДА и понять, о какой спортсменке идет речь», — говорится в заявлении ФФККР.