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15:33 (мск), источник: ТАСС

Зарубежные СМИ сообщили о дисквалификации фигуристки Степановой, перепутав ее с бегуньей

ТАСС, 9 апреля. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла материалы зарубежных СМИ, в которых утверждалось, что российская фигуристка Александра Степанова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ряд иностранных изданий написали со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о том, что 24-летняя фигуристка должна вернуть свои медали, завоеванные с ноября 2018 года. В среду на сайте РУСАДА появилась публикация, в которой говорилось об аннулировании всех результатов ее тезки, бегуньи Александры Степановой, которая дисквалифицирована на четыре года из-за наличия в пробе запрещенной субстанции.

«Поразительно, что в такое сложное для всех нас время, связанное с пандемией коронавируса, журналисты не удосуживаются прочитать действительную информацию РУСАДА и понять, о какой спортсменке идет речь», — говорится в заявлении ФФККР.

Степанова в дуэте с Иваном Букиным стала серебряным (2019) и трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы (2015, 2018, 2020) в танцах на льду. В сезоне-2019/20 спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.

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