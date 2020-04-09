Евгения Медведева записала видеообращение к россиянам

«Друзья, в это непростое для нас всех время нам бывает всем очень сложно. Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации. Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу и просто посвятить себя хобби», — цитирует Медведеву официальный сайт Первого канала.