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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгения Медведева записала видеообращение к россиянам

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к жителям страны, порассуждав на тему важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

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«Друзья, в это непростое для нас всех время нам бывает всем очень сложно. Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации. Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу и просто посвятить себя хобби», — цитирует Медведеву официальный сайт Первого канала.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.

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