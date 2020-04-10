Фигуристка Туктамышева презентовала созданную в онлайн-режиме произвольную программу

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Танец был поставлен за неделю в рамках проекта MAD Lab, основателями которого являются хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов. Фанаты спортсменки и все любители фигурного катания могли принять участие в процессе. Им предлагалось учить танец вместе Туктамышевой, репетировать и участвовать в обсуждении во время прямых эфиров в Instagram. Все проходило в онлайн-режиме с учетом рекомендаций, установленных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«За семь дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии, теперь программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Это был большой эксперимент, благодаря идее MAD Company мы впервые открыли зрителям процесс создания программы, хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову и композитору Бхиме Юнусову. Отдельная благодарность [фанатам] за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации. Уже завтра я назову трех исполнителей, которые получат подарки от нас», — сказано в описании к публикации.

Туктамышевой 23 года. Фигуристка имеет в своем активе золотые медали чемпионатов мира (2014/15) и Европы (2014/15). Спортсменка становилась победительницей чемпионата России (2012/13) и финала Гран-при (2014/15). На счету Туктамышевой также значатся серебряные медали чемпионата (2014/15) и Кубка России (2016/17, 2018/19), бронза континентального первенства (2012/13), серебро (2014/15) и бронза (2018/19) командных чемпионатов мира.