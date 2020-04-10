Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине

Источник: РИА "Новости"

«В моей семье такого нет», — отметил Плющенко. Он объяснил, что постоянно находится в движении и занимается спортом. «Нам в этом смысле, конечно, повезло, потому что у нас в Москве собственный дом с территорией. В свое время я здесь сделал футбольную и теннисную площадки», — добавил бывший фигурист.

Плющенко отметил, что и в самоизоляции продолжает дистанционно работать над постановками программ ученикам своей школы фигурного катания. «Родители звонят, спортсмены звонят: хотят тренироваться. Многие хотят приехать ко мне. Но это исключено на сегодняшний день», — заключил он.

7 апреля о панической атаке, случившейся в режиме самоизоляции, рассказала российская фигуристка Станислава Константинова. Она отметила, что давно находится на даче, тренируется три раза в день и боится выходить за ворота.