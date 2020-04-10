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20:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко ответил на вопрос о панических атаках на карантине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о панических атаках, которые могут возникать во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит «Фонтанка».

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Источник: РИА "Новости"

«В моей семье такого нет», — отметил Плющенко. Он объяснил, что постоянно находится в движении и занимается спортом. «Нам в этом смысле, конечно, повезло, потому что у нас в Москве собственный дом с территорией. В свое время я здесь сделал футбольную и теннисную площадки», — добавил бывший фигурист.

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Плющенко отметил, что и в самоизоляции продолжает дистанционно работать над постановками программ ученикам своей школы фигурного катания. «Родители звонят, спортсмены звонят: хотят тренироваться. Многие хотят приехать ко мне. Но это исключено на сегодняшний день», — заключил он.

7 апреля о панической атаке, случившейся в режиме самоизоляции, рассказала российская фигуристка Станислава Константинова. Она отметила, что давно находится на даче, тренируется три раза в день и боится выходить за ворота.

Ранее Плющенко подвергли критике за видео, на котором его семилетний сын Александр учится обращаться с огнестрельным оружием. Фигурист подписал пост словами: «Пацанская тема пошла».

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